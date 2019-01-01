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Лише 26% луцьких водіїв пристібаються пасками безпеки

Лише 26% луцьких водіїв пристібаються пасками безпеки
Луцьк посів одинадцяте місце у рейтингу українських обласних центрів за кількістю водіїв, що пристібаються пасками безпеки.

26% пристебнутих водіїв у Луцьк – такі результати всеукраїнського дослідження, проведеного ГО “Vision Zero” та Центром демократії та верховенства права в рамках Кампанії “За безпечні дороги”. За словами експертів Кампанії, для того, щоб покращити ситуацію потрібні підвищити відповідальність за ігнорування ременів безпеки, яка сьогодні становить всього лише 51 грн, посилити контроль зі сторони поліції та проводити систематичні інформаційно- просвітницькі кампанії.
Лише 26% луцьких водіїв пристібаються пасками безпеки


Кампанія «За безпечні дороги» проводила дослідження упродовж осені 2019 року у 22 обласних центрах, а також Сєвєродонецьку та Маріуполі. Учасники кампанії перевірили 31 501 водіїв. Його метою було визначити, який відсоток водіїв в Україні насправді користується ременями безпеки та чи змінився він за попередній рік. Таке дослідження Кампанія “За безпечні дороги” проводить щорічно з 2017 року за однаковою методологією, відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, – методом спостереження.

За даними дослідження, лідером рейтингу став Київ – у столиці ременями безпеки користуються 51% водіїв. До топ-5 також увійшли Черкаси (40%), Львів (37%), Чернівці (34%) та Чернігів (33%).
Лише 26% луцьких водіїв пристібаються пасками безпеки

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Теги: безпека, авто
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