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Волинський храм отримав частинку мощей Андрія Первозваного

Волинський храм отримав частинку мощей Андрія Первозваного
Свято-Андріївський храм у селі Струмівка Луцького району отримав частичку мощей святого апостола Андрія Первозваного.

13 грудня православна громада Струмівки святкуватиме престольний празник, - йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.

0 8:15 його відбудеться водосвятний молебень. О 9:00 звершуватимуть святкову Божественну літургію.

"Особливістю цьогорічного свята є те, що храму подаровано частичку мощей святого апостола Андрія Первозванного, які вмонтовані в ікону цього Святого",- розповідає настоятель, протоієрей Степан Ярема.

Після літургії на подвір’ї храму гостей пригощатимуть традиційним смачним кулешем. Також кожен богомолець отримає в подарунок церковний календар на 2020 рік.

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Теги: Волинь, релігія
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