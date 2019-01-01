Волинський храм отримав частинку мощей Андрія Первозваного





13 грудня православна громада Струмівки святкуватиме престольний празник, - йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.



0 8:15 його відбудеться водосвятний молебень. О 9:00 звершуватимуть святкову Божественну літургію.



"Особливістю цьогорічного свята є те, що храму подаровано частичку мощей святого апостола Андрія Первозванного, які вмонтовані в ікону цього Святого",- розповідає настоятель, протоієрей Степан Ярема.



Після літургії на подвір’ї храму гостей пригощатимуть традиційним смачним кулешем. Також кожен богомолець отримає в подарунок церковний календар на 2020 рік.

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