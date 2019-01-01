Волинський храм отримав частинку мощей Андрія Первозваного
Сьогодні, 05:14
Свято-Андріївський храм у селі Струмівка Луцького району отримав частичку мощей святого апостола Андрія Первозваного.
13 грудня православна громада Струмівки святкуватиме престольний празник, - йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.
0 8:15 його відбудеться водосвятний молебень. О 9:00 звершуватимуть святкову Божественну літургію.
"Особливістю цьогорічного свята є те, що храму подаровано частичку мощей святого апостола Андрія Первозванного, які вмонтовані в ікону цього Святого",- розповідає настоятель, протоієрей Степан Ярема.
Після літургії на подвір’ї храму гостей пригощатимуть традиційним смачним кулешем. Також кожен богомолець отримає в подарунок церковний календар на 2020 рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
13 грудня православна громада Струмівки святкуватиме престольний празник, - йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.
0 8:15 його відбудеться водосвятний молебень. О 9:00 звершуватимуть святкову Божественну літургію.
"Особливістю цьогорічного свята є те, що храму подаровано частичку мощей святого апостола Андрія Первозванного, які вмонтовані в ікону цього Святого",- розповідає настоятель, протоієрей Степан Ярема.
Після літургії на подвір’ї храму гостей пригощатимуть традиційним смачним кулешем. Також кожен богомолець отримає в подарунок церковний календар на 2020 рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинський храм отримав частинку мощей Андрія Первозваного
Сьогодні, 05:14
Тривалість відпустки: скільки відпочивають в Україні та в світі
Сьогодні, 03:21
Волинського письменника нагородили в Білорусі
Сьогодні, 02:23
«Між Україною та Росією розпочався діалог», - Зеленський
Сьогодні, 01:09