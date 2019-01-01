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«Динамо» вилетіло з Ліги Європи

«Динамо» вилетіло з Ліги Європи
Київське "Динамо" шокувало українських вболівальників та повторило фіаско 8-річної давності, вилетівши з Ліги Європи.

В рамках шостого туру групового етапу Ліги Європи Динамо несподівано розписало нічию з "Лугано" (1:1) та посіло третє місце у групі B, - пише Футбол24.

Востаннє кияни не змогли вийти в плей-офф ЛЄ в сезоні 2011/2012. Тоді "біло-сині" були в одній групі з "Бешикташем", "Сток Сіті" та "Маккабі" Тель-Авів – з групи вийшли англійська та турецька команди.

Нагадаємо, напередодні Шахтар також зайняв третю сходинку у групі, правда у Лізі чемпіонів, і гарантував собі місце в плей-офф ЛЄ.

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Теги: футбол, Динамо
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