«Динамо» вилетіло з Ліги Європи
Сьогодні, 22:56
Київське "Динамо" шокувало українських вболівальників та повторило фіаско 8-річної давності, вилетівши з Ліги Європи.
В рамках шостого туру групового етапу Ліги Європи Динамо несподівано розписало нічию з "Лугано" (1:1) та посіло третє місце у групі B, - пише Футбол24.
Востаннє кияни не змогли вийти в плей-офф ЛЄ в сезоні 2011/2012. Тоді "біло-сині" були в одній групі з "Бешикташем", "Сток Сіті" та "Маккабі" Тель-Авів – з групи вийшли англійська та турецька команди.
Нагадаємо, напередодні Шахтар також зайняв третю сходинку у групі, правда у Лізі чемпіонів, і гарантував собі місце в плей-офф ЛЄ.
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В рамках шостого туру групового етапу Ліги Європи Динамо несподівано розписало нічию з "Лугано" (1:1) та посіло третє місце у групі B, - пише Футбол24.
Востаннє кияни не змогли вийти в плей-офф ЛЄ в сезоні 2011/2012. Тоді "біло-сині" були в одній групі з "Бешикташем", "Сток Сіті" та "Маккабі" Тель-Авів – з групи вийшли англійська та турецька команди.
Нагадаємо, напередодні Шахтар також зайняв третю сходинку у групі, правда у Лізі чемпіонів, і гарантував собі місце в плей-офф ЛЄ.
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