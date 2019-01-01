В Україні з`явилися нові лікарські спеціальності

Міністерство охорони здоров'я України вводить чотири нові лікарські спеціальності.Тепер в Україні є лікар-кардіолог інтервенційний, лікар-кардіолог-електрофізіолог, лікар-кардіолог дитячий і лікар-ревматолог дитячий, - повідомляє УНІАН, посилаючись на сайт міністерства охорони здоров`я.Так, МОЗ затвердило зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Відтепер з’являться нові спеціальності: «лікар-кардіолог інтервенційний», «лікар-кардіолог-електрофізіолог», «лікар-кардіолог дитячий» та «лікар-ревматолог дитячий».Також, йдеться у повідомленні, змінюються кваліфікаційні вимоги до лікаря-кардіолога.«Це дасть можливість простіше та швидше опановувати та застосовувати на практиці ефективні підходи в лікуванні найпоширеніших серцево-судинних захворювань. А відтак – дозволить рятувати більше життів. Методи діагностики та лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями стають більш ефективними та складними», - зазначили у відомстві.Кваліфікаційні вимоги до дитячого лікаря-кардіолога, дитячого лікаря-ревматолога, лікаря-кардіолога-електрофізіолога та інтервенційного лікаря-кардіолога наберуть чинності з 1 січня 2020 року.