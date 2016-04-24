вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку в неділю, 15 грудня, перекриють рух проспектом Соборності

У Луцьку в неділю, 15 грудня, перекриють рух проспектом Соборності
15 грудня обмежать рух транспорту проспектом Соборності.

Про це повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради.

У неділю, 15 грудня 2019 року, у Луцьку відбудуться бігові змагання «Благодійний забіг Святих Миколаїв». Маршрут забігу пролягатиме по правій частині проспекту Соборності від ТРЦ «Порт Сіті» (вул. Сухомлинського, 1) до перехрестя з проспектом Молоді (торговий центр «Гостинець», пр-т Соборності, 11л). Старт, фініш – навпроти ТРЦ «Порт Сіті».

У зв’язку з цим з 12.30 до 16.00 години буде тимчасово зупинено рух транспорту за маршрутом проведення забігу.

.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перекриття, рух, проспект Соборності, Луцьк, забіг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в неділю, 15 грудня, перекриють рух проспектом Соборності
Сьогодні, 08:48
«Волинь» залишили шестеро гравців
Сьогодні, 08:10
На Волині 26 релігійних громад офіційно приєдналися до ПЦУ
Сьогодні, 07:36
Волинський храм отримав частинку мощей Андрія Первозваного
Сьогодні, 05:14
«Путін відповідальний за тисячі смертей в Україні», - Петро Порошенко
Сьогодні, 04:15
Схожі новини
Центр Луцька перекриють з 16.00 до 17.30 Центр Луцька перекриють з 16.00 до 17.30
24 квітень, 2016, 12:17
Сьогодні у Луцьку перекриють центральні вулиці Сьогодні у Луцьку перекриють центральні вулиці
21 вересень, 09:41
У Луцьку відбудеться хресний хід: повідомили, які вулиці перекриють У Луцьку відбудеться хресний хід: повідомили, які вулиці перекриють
12 вересень, 09:44
У Луцьку через пожежу перекрили рух центральною вулицею У Луцьку через пожежу перекрили рух центральною вулицею
09 вересень, 15:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку в неділю, 15 грудня, перекриють рух проспектом Соборності
Сьогодні, 08:48
 0
«Волинь» залишили шестеро гравців
Сьогодні, 08:10
 0
На Волині 26 релігійних громад офіційно приєдналися до ПЦУ
Сьогодні, 07:36
 0
Волинський храм отримав частинку мощей Андрія Первозваного
Сьогодні, 05:14
 0
«Путін відповідальний за тисячі смертей в Україні», - Петро Порошенко
Сьогодні, 04:15
 0
Медіа
відео
1/8