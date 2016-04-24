У Луцьку в неділю, 15 грудня, перекриють рух проспектом Соборності





Про це повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради.



У неділю, 15 грудня 2019 року, у Луцьку відбудуться бігові змагання «Благодійний забіг Святих Миколаїв». Маршрут забігу пролягатиме по правій частині проспекту Соборності від ТРЦ «Порт Сіті» (вул. Сухомлинського, 1) до перехрестя з проспектом Молоді (торговий центр «Гостинець», пр-т Соборності, 11л). Старт, фініш – навпроти ТРЦ «Порт Сіті».



У зв’язку з цим з 12.30 до 16.00 години буде тимчасово зупинено рух транспорту за маршрутом проведення забігу.



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