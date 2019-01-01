Свято Андрія Первознанного: що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:18
13 грудня в народі відзначають свято Андрія Первознанного. Андрій є християнським святим, втім традиції, звичаї та обряди в народі в цей день мають дохристиянський характер.
Андрій Первознанний належить до числа 12 апостолів Ісуса Христа. Він також відомий, як брат апостола Петра, - пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Андрій.
Народні прикмети на 13 грудня
– Якщо сніг на Андрія випав і не тане – значить, лежати сніг буде, аж до початку квітня.
– Кішка вилизує хвіст, лапи і тіло – чекайте ясного морозного дня.
– Швидкі та низькі хмари – скоро буде холоднеча.
– Ясний і морозний день віщує добрий урожай.
Що можна робити 13 грудня
1. Незаміжнім дівчатам на підвіконні треба поставити у воду гілочку вишні чи яблуні. Якщо гілка розквітне до Різдва, то дівчина буде щасливою. Ставлячи гілочку у воду варто промовити такі слова: "Святий Андрію, маю на Тебе надію: дай, щоб вишня зацвіла, а мою долю на поріг привела".
2. Вечеряючи, відломіть шматочок хліба і поставте його під подушку, вночі до вас повинен прийти ваш суджений.
Що не можна робити 13 грудня
1. Постарайтеся провести день святого Андрія в позитивних думках.
2. На святого Андрія не можна пекти хліб, шити і прясти.
3. Не рекомендується пити горілку та інші алкогольні напої.
4. Не можна лаятися і пліткувати.
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Андрій Первознанний належить до числа 12 апостолів Ісуса Христа. Він також відомий, як брат апостола Петра, - пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Андрій.
Народні прикмети на 13 грудня
– Якщо сніг на Андрія випав і не тане – значить, лежати сніг буде, аж до початку квітня.
– Кішка вилизує хвіст, лапи і тіло – чекайте ясного морозного дня.
– Швидкі та низькі хмари – скоро буде холоднеча.
– Ясний і морозний день віщує добрий урожай.
Що можна робити 13 грудня
1. Незаміжнім дівчатам на підвіконні треба поставити у воду гілочку вишні чи яблуні. Якщо гілка розквітне до Різдва, то дівчина буде щасливою. Ставлячи гілочку у воду варто промовити такі слова: "Святий Андрію, маю на Тебе надію: дай, щоб вишня зацвіла, а мою долю на поріг привела".
2. Вечеряючи, відломіть шматочок хліба і поставте його під подушку, вночі до вас повинен прийти ваш суджений.
Що не можна робити 13 грудня
1. Постарайтеся провести день святого Андрія в позитивних думках.
2. На святого Андрія не можна пекти хліб, шити і прясти.
3. Не рекомендується пити горілку та інші алкогольні напої.
4. Не можна лаятися і пліткувати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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