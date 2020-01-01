Свято Андрія Первозванного: що не можна робити в цей день





Андрій Первозванний належить до числа 12 апостолів Ісуса Христа. Він також відомий, як брат апостола Петра, - пише



Іменини сьогодні святкують: Андрій.



Народні прикмети на 13 грудня



– Якщо сніг на Андрія випав і не тане – значить, лежати сніг буде, аж до початку квітня.



– Кішка вилизує хвіст, лапи і тіло – чекайте ясного морозного дня.



– Швидкі та низькі хмари – скоро буде холоднеча.



– Ясний і морозний день віщує добрий урожай.



Що можна робити 13 грудня



1. Незаміжнім дівчатам на підвіконні треба поставити у воду гілочку вишні чи яблуні. Якщо гілка розквітне до Різдва, то дівчина буде щасливою. Ставлячи гілочку у воду варто промовити такі слова: "Святий Андрію, маю на Тебе надію: дай, щоб вишня зацвіла, а мою долю на поріг привела".



2. Вечеряючи, відломіть шматочок хліба і покладіть його під подушку, вночі до вас повинен прийти ваш суджений.



Що не можна робити 13 грудня



1. Постарайтеся провести день святого Андрія в позитивних думках.



2. На святого Андрія не можна пекти хліб, шити і прясти.



3. Не рекомендується пити горілку та інші алкогольні напої.



4. Не можна лаятися і пліткувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 грудня в народі відзначають свято Андрія Первозванного. Андрій є християнським святим, втім традиції, звичаї та обряди в народі в цей день мають дохристиянський характер.Андрій Первозванний належить до числа 12 апостолів Ісуса Христа. Він також відомий, як брат апостола Петра, - пише 24 канал Іменини сьогодні святкують: Андрій.– Якщо сніг на Андрія випав і не тане – значить, лежати сніг буде, аж до початку квітня.– Кішка вилизує хвіст, лапи і тіло – чекайте ясного морозного дня.– Швидкі та низькі хмари – скоро буде холоднеча.– Ясний і морозний день віщує добрий урожай.1. Незаміжнім дівчатам на підвіконні треба поставити у воду гілочку вишні чи яблуні. Якщо гілка розквітне до Різдва, то дівчина буде щасливою. Ставлячи гілочку у воду варто промовити такі слова: "Святий Андрію, маю на Тебе надію: дай, щоб вишня зацвіла, а мою долю на поріг привела".2. Вечеряючи, відломіть шматочок хліба і покладіть його під подушку, вночі до вас повинен прийти ваш суджений.1. Постарайтеся провести день святого Андрія в позитивних думках.2. На святого Андрія не можна пекти хліб, шити і прясти.3. Не рекомендується пити горілку та інші алкогольні напої.4. Не можна лаятися і пліткувати.

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