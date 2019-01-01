На Волині розшукують чоловіка, який 5 днів тому пішов з дому і не повернувся

Яків Семенюк.



Про це



У понеділок, 9 грудня, Яків Семенюк пішов з дому і не повернувся.



Усіх, хто бачив чоловіка або знає, де він може знаходитися, просять телефонувати за номером 0(66) 943 85 47 або повідомляти у поліцію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі зник чоловік, 32-річнийПро це Район.Рожище повідомили рідні зниклого.У понеділок, 9 грудня, Яків Семенюк пішов з дому і не повернувся.Усіх, хто бачив чоловіка або знає, де він може знаходитися, просять телефонувати за номером 0(66) 943 85 47 або повідомляти у поліцію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію