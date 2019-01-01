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На Волині розшукують чоловіка, який 5 днів тому пішов з дому і не повернувся

На Волині розшукують чоловіка, який 5 днів тому пішов з дому і не повернувся
У Рожищі зник чоловік, 32-річний Яків Семенюк.

Про це Район.Рожище повідомили рідні зниклого.

У понеділок, 9 грудня, Яків Семенюк пішов з дому і не повернувся.

Усіх, хто бачив чоловіка або знає, де він може знаходитися, просять телефонувати за номером 0(66) 943 85 47 або повідомляти у поліцію.
На Волині розшукують чоловіка, який 5 днів тому пішов з дому і не повернувся

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Теги: розшук, Рожище, Волинь
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