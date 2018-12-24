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Вперше за 75 років у підземеллях луцького костелу провели богослужіння. ФОТО

Вперше за 75 років у підземеллях луцького костелу провели богослужіння. ФОТО
У Луцьку 12 грудня провели богослужіння в підземеллях костелу.

Про це пише видання Monitor Wolynski.

«Меса в підземеллях нашого храму не правилася щонайменше 75 років. Сьогодні ми будемо молитися за наших померлих і всіх, хто був тут похований», – сказав Павло Хом’як, настоятель кафедрального собору Святих Апостолів Петра і Павла в Луцьку.

«Особлива наша молитва – за всіх добродіїв, хто будував цей храм, і за тих, хто дбає про нього зараз», – звернувся до присутніх отець Павло Хом’як.

Довідка. Збудований у 1616–1646 рр. за проєктом італійського архітектора Джакомо Бріано єзуїтський костел Святих Апостолів Петра і Павла має величезні підземелля. За свою 400-літню історію храм пережив чимало лихих часів, проте найгіршими для нього були роки радянської влади. У січні 1945 р. були ув’язнені останній передвоєнний луцький єпископ Адольф-Петро Шельонжек та настоятель кафедрального собору, ксьондз Владислав Буковинський, а в 1946 р. атеїстичний режим повністю відібрав храм у католиків. Із тих пір костельні приміщення використовували не за призначенням. Тут були різні установи, контори, а в 1980 р. у костелі влаштували обласний музей атеїзму. У підземеллях були склади, де зберігали, зокрема, овочі, проте про стан самих приміщень ніхто не дбав.

У 1991 р. костел повернули католикам. На жаль, стан і храму, і підземель бажав кращого. Нечисленна луцька католицька громада потрохи привела до ладу сам собор, натомість на підземелля сил уже не вистачило.

Хранителем кафедрального підземелля і почасти їхнім рятівником став Олег Виноградов. Ще в 1987 р. любитель історії, аматор дослідження луцьких підземель організував клуб «Ентузіаст». Під його керівництвом діти, вихованці клубу, розчищали кімнату за кімнатою, коридор за коридором засипані підземелля собору. Всього він віддав улюбленій справі понад 40 років, і багато в чому саме завдяки його праці ми маємо можливість тепер відвідувати кафедральні підземелля. Олег Виноградов помер 30 червня 2018 р., його теж пом’янули в цій месі.

Настоятель пообіцяв також, що це не остання меса в підземеллях католицького кафедрального собору.

Вперше за 75 років у підземеллях луцького костелу провели богослужіння. ФОТО
Вперше за 75 років у підземеллях луцького костелу провели богослужіння. ФОТО
Вперше за 75 років у підземеллях луцького костелу провели богослужіння. ФОТО
Вперше за 75 років у підземеллях луцького костелу провели богослужіння. ФОТО
Вперше за 75 років у підземеллях луцького костелу провели богослужіння. ФОТО
Вперше за 75 років у підземеллях луцького костелу провели богослужіння. ФОТО
Вперше за 75 років у підземеллях луцького костелу провели богослужіння. ФОТО

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Теги: костел, Луцьк
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