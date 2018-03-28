вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ПриватБанк і Western Union запускають новий сервіс грошових переказів на рахунки в Україні*

ПриватБанк і Western Union запускають новий сервіс грошових переказів на рахунки в Україні*
ПриватБанк першим в Україні в партнерстві з Western Union, одним зі світових лідерів у галузі платіжних послуг, запускає новий сервіс «Готівка на рахунок» – перекази коштів на банківські рахунки в Україні.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Сервіс дозволить отримувати міжнародні грошові перекази без візиту в банк або використання дистанційних каналів самообслуговування – безпосередньо на банківську картку, випущену будь-яким українським банком, або банківський рахунок, відкритий в Україні.

Тепер відправники переказів з будь-якої точки світу можуть надсилати грошові перекази Western Union безпосередньо на поточний рахунок одержувача в українському банку у форматі IBAN або на його картку, випущену будь-яким банком – партнером Western Union на території України.

«Запуск в Україні принципово нового для багатьох країн світу сервісу переказу грошей є результатом партнерства з Western Union, однією з найбільш інноваційних світових систем грошових переказів, – говорить керівник напрямку грошових переказів ПриватБанку Марія Страшко. – Завдяки використанню передових технологій ми зробили для українців отримання міжнародних переказів простим і комфортним, без додаткових зусиль з боку одержувача, що дозволяє ПриватБанку залишатися національним лідером цього ринку».

Як відзначили в банку, сьогодні сервіс грошових переказів «Готівка на рахунок» працює в Україні в тестовому режимі, а з початку січня 2020 року можливість отримати гроші з-за кордону через Western Union безпосередньо на картку чи рахунок буде доступна всім українцям.

Нагадаємо, на початку 2016 року ПриватБанк і Western Union запустили перший в Україні онлайн-сервіс грошових переказів, завдяки якому українці змогли переказувати кошти за допомогою кредитної або дебетової картки на сайті www.WesternUnion.ua

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПриватБанк, Western Union, перекази, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Родина іноземців заснувала на Волині успішний бізнес на овочах
Сьогодні, 10:12
На Донбасі загинув 26-річний військовий
Сьогодні, 10:03
ПриватБанк і Western Union запускають новий сервіс грошових переказів на рахунки в Україні*
Сьогодні, 10:01
Вперше за 75 років у підземеллях луцького костелу провели богослужіння. ФОТО
Сьогодні, 09:40
На Волині розшукують чоловіка, який 5 днів тому пішов з дому і не повернувся
Сьогодні, 09:34
Схожі новини
Більше половини закордонних грошових переказів українці отримують за допомогою ПриватБанку* Більше половини закордонних грошових переказів українці отримують за допомогою ПриватБанку*
28 березень, 2018, 04:58
ПриватБанк буде видавати перекази разом з планшетами* ПриватБанк буде видавати перекази разом з планшетами*
20 вересень, 2017, 22:56
Клієнти ПриватБанку подарували хворим дітям Волині медобладнання на 260 000 гривень*. ФОТО Клієнти ПриватБанку подарували хворим дітям Волині медобладнання на 260 000 гривень*. ФОТО
15 вересень, 2016, 10:16
Розширити свій бізнес тепер реально завдяки програмі «КУБ»* Розширити свій бізнес тепер реально завдяки програмі «КУБ»*
07 вересень, 2016, 10:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Санкції проти Росії мають бути продовжені та посилені, – Порошенко
Сьогодні, 10:20
 0
Родина іноземців заснувала на Волині успішний бізнес на овочах
Сьогодні, 10:12
 0
На Донбасі загинув 26-річний військовий
Сьогодні, 10:03
 0
ПриватБанк і Western Union запускають новий сервіс грошових переказів на рахунки в Україні*
Сьогодні, 10:01
 0
Вперше за 75 років у підземеллях луцького костелу провели богослужіння. ФОТО
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8