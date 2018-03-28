ПриватБанк і Western Union запускають новий сервіс грошових переказів на рахунки в Україні*
Сьогодні, 10:01
ПриватБанк першим в Україні в партнерстві з Western Union, одним зі світових лідерів у галузі платіжних послуг, запускає новий сервіс «Готівка на рахунок» – перекази коштів на банківські рахунки в Україні.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Сервіс дозволить отримувати міжнародні грошові перекази без візиту в банк або використання дистанційних каналів самообслуговування – безпосередньо на банківську картку, випущену будь-яким українським банком, або банківський рахунок, відкритий в Україні.
Тепер відправники переказів з будь-якої точки світу можуть надсилати грошові перекази Western Union безпосередньо на поточний рахунок одержувача в українському банку у форматі IBAN або на його картку, випущену будь-яким банком – партнером Western Union на території України.
«Запуск в Україні принципово нового для багатьох країн світу сервісу переказу грошей є результатом партнерства з Western Union, однією з найбільш інноваційних світових систем грошових переказів, – говорить керівник напрямку грошових переказів ПриватБанку Марія Страшко. – Завдяки використанню передових технологій ми зробили для українців отримання міжнародних переказів простим і комфортним, без додаткових зусиль з боку одержувача, що дозволяє ПриватБанку залишатися національним лідером цього ринку».
Як відзначили в банку, сьогодні сервіс грошових переказів «Готівка на рахунок» працює в Україні в тестовому режимі, а з початку січня 2020 року можливість отримати гроші з-за кордону через Western Union безпосередньо на картку чи рахунок буде доступна всім українцям.
Нагадаємо, на початку 2016 року ПриватБанк і Western Union запустили перший в Україні онлайн-сервіс грошових переказів, завдяки якому українці змогли переказувати кошти за допомогою кредитної або дебетової картки на сайті www.WesternUnion.ua
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Про це повідомляє пресслужба банку.
Сервіс дозволить отримувати міжнародні грошові перекази без візиту в банк або використання дистанційних каналів самообслуговування – безпосередньо на банківську картку, випущену будь-яким українським банком, або банківський рахунок, відкритий в Україні.
Тепер відправники переказів з будь-якої точки світу можуть надсилати грошові перекази Western Union безпосередньо на поточний рахунок одержувача в українському банку у форматі IBAN або на його картку, випущену будь-яким банком – партнером Western Union на території України.
«Запуск в Україні принципово нового для багатьох країн світу сервісу переказу грошей є результатом партнерства з Western Union, однією з найбільш інноваційних світових систем грошових переказів, – говорить керівник напрямку грошових переказів ПриватБанку Марія Страшко. – Завдяки використанню передових технологій ми зробили для українців отримання міжнародних переказів простим і комфортним, без додаткових зусиль з боку одержувача, що дозволяє ПриватБанку залишатися національним лідером цього ринку».
Як відзначили в банку, сьогодні сервіс грошових переказів «Готівка на рахунок» працює в Україні в тестовому режимі, а з початку січня 2020 року можливість отримати гроші з-за кордону через Western Union безпосередньо на картку чи рахунок буде доступна всім українцям.
Нагадаємо, на початку 2016 року ПриватБанк і Western Union запустили перший в Україні онлайн-сервіс грошових переказів, завдяки якому українці змогли переказувати кошти за допомогою кредитної або дебетової картки на сайті www.WesternUnion.ua
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