На Донбасі загинув 26-річний військовий





Чоловік служив у 128-й окремій гірничо-штурмовій бригаді, повідомляє хмельницьке видання



Координатор центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталія Дзекар уточнила, що боєць загинув близько 22 години у середу. У Дзюби залишилася дружина і донька, якій ще немає року.



Військовий був родом із селища Стара Синява Хмельницької області.



Як повідомляв штаб ООС, за добу на Донбасі збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-річний військовий Андрій Дзюба загинув 11 грудня під час виконання службових обов'язків у зоні ООС.Чоловік служив у 128-й окремій гірничо-штурмовій бригаді, повідомляє хмельницьке видання "Є" Координатор центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій областіуточнила, що боєць загинув близько 22 години у середу. У Дзюби залишилася дружина і донька, якій ще немає року.Військовий був родом із селища Стара Синява Хмельницької області.Як повідомляв штаб ООС, за добу на Донбасі збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню

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