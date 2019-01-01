На Донбасі загинув 26-річний військовий
Сьогодні, 10:03
26-річний військовий Андрій Дзюба загинув 11 грудня під час виконання службових обов'язків у зоні ООС.
Чоловік служив у 128-й окремій гірничо-штурмовій бригаді, повідомляє хмельницьке видання "Є".
Координатор центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталія Дзекар уточнила, що боєць загинув близько 22 години у середу. У Дзюби залишилася дружина і донька, якій ще немає року.
Військовий був родом із селища Стара Синява Хмельницької області.
Як повідомляв штаб ООС, за добу на Донбасі збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню
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Чоловік служив у 128-й окремій гірничо-штурмовій бригаді, повідомляє хмельницьке видання "Є".
Координатор центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталія Дзекар уточнила, що боєць загинув близько 22 години у середу. У Дзюби залишилася дружина і донька, якій ще немає року.
Військовий був родом із селища Стара Синява Хмельницької області.
Як повідомляв штаб ООС, за добу на Донбасі збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню
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