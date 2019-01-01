вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Донбасі загинув 26-річний військовий

На Донбасі загинув 26-річний військовий
26-річний військовий Андрій Дзюба загинув 11 грудня під час виконання службових обов'язків у зоні ООС.

Чоловік служив у 128-й окремій гірничо-штурмовій бригаді, повідомляє хмельницьке видання "Є".

Координатор центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталія Дзекар уточнила, що боєць загинув близько 22 години у середу. У Дзюби залишилася дружина і донька, якій ще немає року.

Військовий був родом із селища Стара Синява Хмельницької області.

Як повідомляв штаб ООС, за добу на Донбасі збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Донбас, військовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Санкції проти Росії мають бути продовжені та посилені, – Порошенко
Сьогодні, 10:20
Родина іноземців заснувала на Волині успішний бізнес на овочах
Сьогодні, 10:12
На Донбасі загинув 26-річний військовий
Сьогодні, 10:03
ПриватБанк і Western Union запускають новий сервіс грошових переказів на рахунки в Україні*
Сьогодні, 10:01
Вперше за 75 років у підземеллях луцького костелу провели богослужіння. ФОТО
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
На Донбасі під час обстрілу загинув військовий На Донбасі під час обстрілу загинув військовий
10 жовтень, 16:26
На Донбасі загинув український військовий На Донбасі загинув український військовий
28 вересень, 10:20
На Донбасі загинув військовий Нацгвардії На Донбасі загинув військовий Нацгвардії
13 вересень, 09:56
На Донбасі загинув український військовий На Донбасі загинув український військовий
02 вересень, 09:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Санкції проти Росії мають бути продовжені та посилені, – Порошенко
Сьогодні, 10:20
 0
Родина іноземців заснувала на Волині успішний бізнес на овочах
Сьогодні, 10:12
 0
На Донбасі загинув 26-річний військовий
Сьогодні, 10:03
 0
ПриватБанк і Western Union запускають новий сервіс грошових переказів на рахунки в Україні*
Сьогодні, 10:01
 0
Вперше за 75 років у підземеллях луцького костелу провели богослужіння. ФОТО
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8