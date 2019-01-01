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Судили волинянина-прикордонника, який під час служби користувався мобільним телефоном

Судили волинянина-прикордонника, який під час служби користувався мобільним телефоном
Уродженця села Гута Ратнівського району оштрафували за порушення правил несення прикордонної служби.

Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Ратне.

Так, 9 листопада в період з 9:00 по 21:00, в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Доманове», підсудний порушив правила несення прикордонної служби. Чоловік використовував особистий мобільний телефон під час несення служби. Він підключив його до службового автоматизованого робочого місця комп'ютера.

Чоловік винуватість у вчиненні правопорушення визнав та щиро розкаявся.

Суддя ухвалила визнати підсудного винним у вчиненні правопорушення та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 1190 гривень. Також він заплатить в дохід держави судовий збір у розмірі 384 гривні.


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Теги: прикордонник
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