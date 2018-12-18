Перекинувся міжнародний автобус, яким кермував волинянин: постраждали люди
Сьогодні, 10:41
Дорожньо-транспортна пригода за участю міжнародного автобуса сталася 12 грудня близько 18:50 поблизу міста Новограда-Волинського, що на Житомирщині. У результаті ДТП травми отримали четверо людей.
Про це повідомляє поліція Житомирської області.
Інформують, що автобус MAN прямував з Дніпропетровщини до Польщі. Попередньо, водій транспортного засобу, 37-річний житель Волині, виїжджаючи на об’їзну дорогу Київ-Чоп поблизу Новограда-Волинського, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де автобус перекинувся.
У результаті ДТП травми отримали четверо людей: другий водій автобуса, 45-річний рівнянин, та ще троє пасажирів – 35-річний волинянин, 45-річна жителька Кіровоградської області та 29-річний житель Житомирщини. Їх доставили до Новоград-Волинської лікарні, де медики діагностували у них забої та рани.
Поліцейські встановлюють всі причини та обставини події. Попередня правова кваліфікація – стаття 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
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Про це повідомляє поліція Житомирської області.
Інформують, що автобус MAN прямував з Дніпропетровщини до Польщі. Попередньо, водій транспортного засобу, 37-річний житель Волині, виїжджаючи на об’їзну дорогу Київ-Чоп поблизу Новограда-Волинського, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де автобус перекинувся.
У результаті ДТП травми отримали четверо людей: другий водій автобуса, 45-річний рівнянин, та ще троє пасажирів – 35-річний волинянин, 45-річна жителька Кіровоградської області та 29-річний житель Житомирщини. Їх доставили до Новоград-Волинської лікарні, де медики діагностували у них забої та рани.
Поліцейські встановлюють всі причини та обставини події. Попередня правова кваліфікація – стаття 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
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