У Луцьку з клумб біля однієї з кав’ярень вп’яте виривають зелені насадження
Сьогодні, 11:12
У Луцьку біля однієї з кав’ярень невідомі вже вп’яте виривають з клумб зелені насадження.
Про це розповіла на своїй сторінці у facebook власниця “Шарлотки” Зоряна Гладишевська.
"Я взагалі-то дуже терпляча та стримана особа.. але терпіти це б*****во вже немає сили.. Про яке облагородження міста може йти мова.. коли я вже вп'яте саджу в клумби зелені насадження і їх так само вп'яте видирають з корінням...Що я тільки не пробувала... туї.. ялинки..папороть.. а зараз лаванда...", - йдеться у дописі.
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Про це розповіла на своїй сторінці у facebook власниця “Шарлотки” Зоряна Гладишевська.
"Я взагалі-то дуже терпляча та стримана особа.. але терпіти це б*****во вже немає сили.. Про яке облагородження міста може йти мова.. коли я вже вп'яте саджу в клумби зелені насадження і їх так само вп'яте видирають з корінням...Що я тільки не пробувала... туї.. ялинки..папороть.. а зараз лаванда...", - йдеться у дописі.
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