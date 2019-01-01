У Луцьку з клумб біля однієї з кав’ярень вп’яте виривають зелені насадження

У Луцьку біля однієї з кав’ярень невідомі вже вп’яте виривають з клумб зелені насадження.Про це розповіла на своїй сторінці у facebook власниця “Шарлотки”"Я взагалі-то дуже терпляча та стримана особа.. але терпіти це б*****во вже немає сили.. Про яке облагородження міста може йти мова.. коли я вже вп'яте саджу в клумби зелені насадження і їх так само вп'яте видирають з корінням...Що я тільки не пробувала... туї.. ялинки..папороть.. а зараз лаванда...", - йдеться у дописі.