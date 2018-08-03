Волинян закликають допомогти влаштувати свято дітям з рожищенського притулку.





Про це вони повідомляє



Притулок для дітей служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації, що знаходиться у місті Рожище, розрахований для перебування в ньому тридцяти дітей віком від 3 до 18 років. Сьогодні заклад є домівкою для 21 дитини. Відділення організовує збір допомоги вихованцям закладу до свят.



Дітям можна допомогти речами, одягом, солодощами, або ж можна надати фінансову допомогу на їх придбання.



Збір речей проводиться до 16:00 16 грудня за адресою: проспект Волі 6, місто Луцьк. Контактна особа Олена Слупко (050-725-3922).



Фінансово допомогти можна за реквізитами: Асоціація правників України П/р 26007705684626 АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805 Код ЄДРПОУ 26334715 IBAN: UA833808050000026007705684626.



«Щиро запрошуємо долучитися до зустрічі з дітьми та передачі зібраних подарунків 17 грудня. Зробимо добро разом!» – запрошують благодійники.

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