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Волинян закликають допомогти влаштувати свято дітям з рожищенського притулку.

Волинян закликають допомогти влаштувати свято дітям з рожищенського притулку.
Збирають подарунки для дітей з рожищенського притулку.

Про це вони повідомляє Район.Рожище.

Притулок для дітей служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації, що знаходиться у місті Рожище, розрахований для перебування в ньому тридцяти дітей віком від 3 до 18 років. Сьогодні заклад є домівкою для 21 дитини. Відділення організовує збір допомоги вихованцям закладу до свят.

Дітям можна допомогти речами, одягом, солодощами, або ж можна надати фінансову допомогу на їх придбання.

Збір речей проводиться до 16:00 16 грудня за адресою: проспект Волі 6, місто Луцьк. Контактна особа Олена Слупко (050-725-3922).

Фінансово допомогти можна за реквізитами: Асоціація правників України П/р 26007705684626 АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805 Код ЄДРПОУ 26334715 IBAN: UA833808050000026007705684626.

«Щиро запрошуємо долучитися до зустрічі з дітьми та передачі зібраних подарунків 17 грудня. Зробимо добро разом!» – запрошують благодійники.

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Теги: діти, притулок, Рожище
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