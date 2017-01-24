Рада знизила штрафи для роботодавців за зарплати «в конвертах»
Сьогодні, 11:35
Верховна Рада підтримала внесення правок до Кодексу законів про працю, які передбачають значне скорочення штрафів для роботодавців за зарплати в конвертах.
Парламент голосами 267 нардепів зменшив необгрунтовані штрафні санкції для малого та середнього бізнесу за порушення норм трудового законодавства, - пишуть Факти.
Зокрема, в документі закріпили новий механізм застосування штрафних санкцій до роботодавця: якщо він порушив законодавство вперше, до нього застосовується письмове попередження.
У разі повторного порушення застосовується штраф (максимальний розмір – в восьмикратному розмірі до мінімальної зарплати замість нинішніх 100 мінімальних зарплат).
Нагадаємо, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила за основу законопроект №1233 про зниження штрафів для роботодавців за порушення трудового законодавства.
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Парламент голосами 267 нардепів зменшив необгрунтовані штрафні санкції для малого та середнього бізнесу за порушення норм трудового законодавства, - пишуть Факти.
Зокрема, в документі закріпили новий механізм застосування штрафних санкцій до роботодавця: якщо він порушив законодавство вперше, до нього застосовується письмове попередження.
У разі повторного порушення застосовується штраф (максимальний розмір – в восьмикратному розмірі до мінімальної зарплати замість нинішніх 100 мінімальних зарплат).
Нагадаємо, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила за основу законопроект №1233 про зниження штрафів для роботодавців за порушення трудового законодавства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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