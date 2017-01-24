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Рада знизила штрафи для роботодавців за зарплати «в конвертах»

Рада знизила штрафи для роботодавців за зарплати «в конвертах»
Верховна Рада підтримала внесення правок до Кодексу законів про працю, які передбачають значне скорочення штрафів для роботодавців за зарплати в конвертах.

Парламент голосами 267 нардепів зменшив необгрунтовані штрафні санкції для малого та середнього бізнесу за порушення норм трудового законодавства, - пишуть Факти.

Зокрема, в документі закріпили новий механізм застосування штрафних санкцій до роботодавця: якщо він порушив законодавство вперше, до нього застосовується письмове попередження.

У разі повторного порушення застосовується штраф (максимальний розмір – в восьмикратному розмірі до мінімальної зарплати замість нинішніх 100 мінімальних зарплат).

Нагадаємо, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила за основу законопроект №1233 про зниження штрафів для роботодавців за порушення трудового законодавства.

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Теги: зарплати, штрафи
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