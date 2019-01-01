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Коли у транспорті Луцька можна буде розраховуватися банківською картою

Коли у транспорті Луцька можна буде розраховуватися банківською картою
У громадському транспорті Луцька із січня 2020 року можна буде розраховуватися банківською карткою.

Про це під час прямого ефіру на 12 каналі розповів начальник управління транспорту та зв’язку Луцькради Володимир Степанов.

Нагадаємо, із 19 грудня не можна буде розраховуватися готівкою у громадському транспорті Луцька.

До слова, мобільний додаток "CityCard" для безготівкової оплати за проїзд у громадському транспорті Луцька запрацював 10 грудня. Разом із тим, з 11 грудня у Луцьку припинили перевезення пасажирів за автобусними маршрутами № 3, 9, 9-а, 11, 17-а, 19, 24, 25, 26, 26-а, 29, 32 . Відповідно, не забезпечені пасажирськими перевезеннями є мешканці мікрорайонів Вересневе, Вишків, ЛПЗ, вулиць Володимирської, Рівненської, Ковельської.

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Теги: е-квиток, банківська картка, транспорт Луцька
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