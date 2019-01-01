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Начальника «Ковельводоканалу» судитимуть за розтрату майна

Начальника «Ковельводоканалу» судитимуть за розтрату майна
За розтрату майна судитимуть начальника управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал».

Так, у жовтні 2016 року на засіданні технічної ради підприємства з приводу розподілу коштів бюджетного призначення прийняли рішення про проведення закупівлі бувших у використанні транспортних засобів іноземного виробництва, - інформує пресслужба прокуратури області

У грудні того ж року керівник підприємства, купивши авто марки "ISUZU D-MAX" 2011 року випуску за 325,5 тис грн, зареєстрував його на підставну особу, а потім продав його "Ковельводоканалу" за 401,5 тис. грн.

Таким чином, посадовець розтратив майже 76 тис. грн. бюджетних коштів, завдавши збитків Ковельській міській раді на цю суму.

Нині начальника "Ковельводоканалу" обвинувачують у вчиненні цього злочину й невдовзі він постане перед судом.

Прокурор у кримінальному провадженні заявив позов, аби стягнути з обвинуваченого заподіяну місцевому бюджету шкоду.

Зауважимо, що згідно санкції ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем - карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


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Теги: суд, майно, начальник, Волинь
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