Водій автівки, який на трасі Ковель – Ягодин спричинив смертельну аварію, проведе 3,5 роки у тюрмі

Винуватець смертельної ДТП три з половиною роки проведе за ґратами.Суд призначив 52-річному мешканцю Дніпропетровської області, винному в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть одного потерпілого, а іншому - середньої тяжкості тілесні ушкодження, покарання у виді реального позбавлення волі, - повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Уночі 19 травня 2018 року чоловік, рухаючись трасою "Київ-Ковель-Ягодин" автомобілем "ЗАЗ ВІДА", перевищив швидкість, виїхав на зустрічну смугу й допустив зіткнення свого авто із автомобілем Vauxhall Vektra.У результаті ДТП пасажиру цього авто спричинено тяжкі тілесні ушкодження, а пасажир "ЗАЗа" – загинув.Суд визнав водія, який щиро розкаявся у скоєному й відшкодував потерпілим збитки, винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України, і призначив йому покарання у виді 3 років та 6 місяців позбавлення волі з позбавленням на 1 рік та 6 місяців права керувати транспортними засобами.