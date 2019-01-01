вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Водій автівки, який на трасі Ковель – Ягодин спричинив смертельну аварію, проведе 3,5 роки у тюрмі

Водій автівки, який на трасі Ковель – Ягодин спричинив смертельну аварію, проведе 3,5 роки у тюрмі
Винуватець смертельної ДТП три з половиною роки проведе за ґратами.

Суд призначив 52-річному мешканцю Дніпропетровської області, винному в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть одного потерпілого, а іншому - середньої тяжкості тілесні ушкодження, покарання у виді реального позбавлення волі, - повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Уночі 19 травня 2018 року чоловік, рухаючись трасою "Київ-Ковель-Ягодин" автомобілем "ЗАЗ ВІДА", перевищив швидкість, виїхав на зустрічну смугу й допустив зіткнення свого авто із автомобілем Vauxhall Vektra.

У результаті ДТП пасажиру цього авто спричинено тяжкі тілесні ушкодження, а пасажир "ЗАЗа" – загинув.

Суд визнав водія, який щиро розкаявся у скоєному й відшкодував потерпілим збитки, винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України, і призначив йому покарання у виді 3 років та 6 місяців позбавлення волі з позбавленням на 1 рік та 6 місяців права керувати транспортними засобами.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель-Ягодин, смертельна аварія, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому пивному клубі встановлять рекорд України
Сьогодні, 12:06
У Луцьку лікарі зі шлунку пацієнта дістали голку, яку він проковтнув у кріслі стоматолога
Сьогодні, 12:02
Водій автівки, який на трасі Ковель – Ягодин спричинив смертельну аварію, проведе 3,5 роки у тюрмі
Сьогодні, 12:00
Начальника «Ковельводоканалу» судитимуть за розтрату майна
Сьогодні, 11:52
Коли у транспорті Луцька можна буде розраховуватися банківською картою
Сьогодні, 11:45
Схожі новини
Начальника «Ковельводоканалу» судитимуть за розтрату майна Начальника «Ковельводоканалу» судитимуть за розтрату майна
Сьогодні, 11:52
На Волині горе-батько через несплату аліментів загримів у тюрму На Волині горе-батько через несплату аліментів загримів у тюрму
12 грудень, 17:26
Адвокат рок-гурту «Антитіла» образив луцького суддю Адвокат рок-гурту «Антитіла» образив луцького суддю
11 грудень, 21:17
Міняли телефонні номери і ховали наркотики в лісі: на Волині судитимуть злочинну групу Міняли телефонні номери і ховали наркотики в лісі: на Волині судитимуть злочинну групу
11 грудень, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на двох вулицях на 3-й день з'явилася вода та тепло
Сьогодні, 13:15
 0
У Мінсоцполітики заявляють, що змінювати форму отримання субсидії можна буде в будь-який момент
Сьогодні, 13:01
 0
На узбіччі міжнародної траси знайшли зниклого на Волині чоловіка
Сьогодні, 12:51
 0
У Луцьку із лабораторії викрали оргтехніку
Сьогодні, 12:34
 0
У селищі на Волині у кота виявили сказ
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8