Водій автівки, який на трасі Ковель – Ягодин спричинив смертельну аварію, проведе 3,5 роки у тюрмі
Сьогодні, 12:00
Винуватець смертельної ДТП три з половиною роки проведе за ґратами.
Суд призначив 52-річному мешканцю Дніпропетровської області, винному в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть одного потерпілого, а іншому - середньої тяжкості тілесні ушкодження, покарання у виді реального позбавлення волі, - повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Уночі 19 травня 2018 року чоловік, рухаючись трасою "Київ-Ковель-Ягодин" автомобілем "ЗАЗ ВІДА", перевищив швидкість, виїхав на зустрічну смугу й допустив зіткнення свого авто із автомобілем Vauxhall Vektra.
У результаті ДТП пасажиру цього авто спричинено тяжкі тілесні ушкодження, а пасажир "ЗАЗа" – загинув.
Суд визнав водія, який щиро розкаявся у скоєному й відшкодував потерпілим збитки, винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України, і призначив йому покарання у виді 3 років та 6 місяців позбавлення волі з позбавленням на 1 рік та 6 місяців права керувати транспортними засобами.
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Суд призначив 52-річному мешканцю Дніпропетровської області, винному в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть одного потерпілого, а іншому - середньої тяжкості тілесні ушкодження, покарання у виді реального позбавлення волі, - повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Уночі 19 травня 2018 року чоловік, рухаючись трасою "Київ-Ковель-Ягодин" автомобілем "ЗАЗ ВІДА", перевищив швидкість, виїхав на зустрічну смугу й допустив зіткнення свого авто із автомобілем Vauxhall Vektra.
У результаті ДТП пасажиру цього авто спричинено тяжкі тілесні ушкодження, а пасажир "ЗАЗа" – загинув.
Суд визнав водія, який щиро розкаявся у скоєному й відшкодував потерпілим збитки, винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України, і призначив йому покарання у виді 3 років та 6 місяців позбавлення волі з позбавленням на 1 рік та 6 місяців права керувати транспортними засобами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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