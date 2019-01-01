У Луцьку лікарі зі шлунку пацієнта дістали голку, яку він проковтнув у кріслі стоматолога
Сьогодні, 12:02
У Луцькій міській клінічній лікарні зі шлунку пацієнта дістали голку, яку він випадково проковтнув на прийомі у стоматолога. Процедура тривала всього дві хвилини і обійшлась без пошкоджень.
Про це «Першому» розповів заступник головного лікаря закладу, лікар-ендоскопіст Андрій Смольянінов.
«Звернувся пацієнт з підозрою на стороннє тіло у шлунково-кишковому тракті. Розповів, що був у стоматолога, ворухнув язиком і ковтнув інструмент – голку для ревізії каналів. На рентгені побачили, що голка знаходиться в шлунку. Діставати її вирішили під загальною анестезією», - зазначив лікар.
Голку діставали ендоскопом – приладом з камерою, що ввели до шлунка через рот пацієнта.
«Анестезіолог Олександр Бойко зробив хороший наркоз, пацієнт спокійно лежав і нам вдалось без будь-яких пошкоджень слизової витягнути голку. Для цього ми її підняли, трохи перенесли, розвернули, щоб захопити інструментом гострий кінець, і дістали. Довжина голки – 2,5-3 сантиметри», - розповів Андрій Смольянінов.
Всього операція тривала 2 хвилини. Лікар каже, такі випадки – непоодинокі. За останні 5 років в Андрія Смольянінова це вже другий пацієнт, який проковтнув стоматологічну голку.
«Якщо таке трапилось, головне – відразу звернутись в лікарню», - наголошує медик.
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Про це «Першому» розповів заступник головного лікаря закладу, лікар-ендоскопіст Андрій Смольянінов.
«Звернувся пацієнт з підозрою на стороннє тіло у шлунково-кишковому тракті. Розповів, що був у стоматолога, ворухнув язиком і ковтнув інструмент – голку для ревізії каналів. На рентгені побачили, що голка знаходиться в шлунку. Діставати її вирішили під загальною анестезією», - зазначив лікар.
Голку діставали ендоскопом – приладом з камерою, що ввели до шлунка через рот пацієнта.
«Анестезіолог Олександр Бойко зробив хороший наркоз, пацієнт спокійно лежав і нам вдалось без будь-яких пошкоджень слизової витягнути голку. Для цього ми її підняли, трохи перенесли, розвернули, щоб захопити інструментом гострий кінець, і дістали. Довжина голки – 2,5-3 сантиметри», - розповів Андрій Смольянінов.
Всього операція тривала 2 хвилини. Лікар каже, такі випадки – непоодинокі. За останні 5 років в Андрія Смольянінова це вже другий пацієнт, який проковтнув стоматологічну голку.
«Якщо таке трапилось, головне – відразу звернутись в лікарню», - наголошує медик.
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Коментарі 1
Яка ж це голка? Це свердло якесь..
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