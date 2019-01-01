вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку лікарі зі шлунку пацієнта дістали голку, яку він проковтнув у кріслі стоматолога

У Луцьку лікарі зі шлунку пацієнта дістали голку, яку він проковтнув у кріслі стоматолога
У Луцькій міській клінічній лікарні зі шлунку пацієнта дістали голку, яку він випадково проковтнув на прийомі у стоматолога. Процедура тривала всього дві хвилини і обійшлась без пошкоджень.

Про це «Першому» розповів заступник головного лікаря закладу, лікар-ендоскопіст Андрій Смольянінов.

«Звернувся пацієнт з підозрою на стороннє тіло у шлунково-кишковому тракті. Розповів, що був у стоматолога, ворухнув язиком і ковтнув інструмент – голку для ревізії каналів. На рентгені побачили, що голка знаходиться в шлунку. Діставати її вирішили під загальною анестезією», - зазначив лікар.

Голку діставали ендоскопом – приладом з камерою, що ввели до шлунка через рот пацієнта.

«Анестезіолог Олександр Бойко зробив хороший наркоз, пацієнт спокійно лежав і нам вдалось без будь-яких пошкоджень слизової витягнути голку. Для цього ми її підняли, трохи перенесли, розвернули, щоб захопити інструментом гострий кінець, і дістали. Довжина голки – 2,5-3 сантиметри», - розповів Андрій Смольянінов.

Всього операція тривала 2 хвилини. Лікар каже, такі випадки – непоодинокі. За останні 5 років в Андрія Смольянінова це вже другий пацієнт, який проковтнув стоматологічну голку.

«Якщо таке трапилось, головне – відразу звернутись в лікарню», - наголошує медик.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: голка, пацієнт, Луцьк, лкар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Яка ж це голка? Це свердло якесь..
Відповісти
Вибір редактора
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знайшли водія, який збив на смерть 22-річного велосипедиста під Луцьком
Сьогодні, 12:12
У луцькому пивному клубі встановлять рекорд України
Сьогодні, 12:06
У Луцьку лікарі зі шлунку пацієнта дістали голку, яку він проковтнув у кріслі стоматолога
Сьогодні, 12:02
Водій автівки, який на трасі Ковель – Ягодин спричинив смертельну аварію, проведе 3,5 роки у тюрмі
Сьогодні, 12:00
Начальника «Ковельводоканалу» судитимуть за розтрату майна
Сьогодні, 11:52
Схожі новини
У Луцьку на двох вулицях на 3-й день з'явилася вода та тепло У Луцьку на двох вулицях на 3-й день з'явилася вода та тепло
Сьогодні, 13:15
Житловий тренд: чи потрібні лучанам «розумні» квартири* Житловий тренд: чи потрібні лучанам «розумні» квартири*
Сьогодні, 12:15
У луцькому пивному клубі встановлять рекорд України У луцькому пивному клубі встановлять рекорд України
Сьогодні, 12:06
У Луцьку з клумб біля однієї з кав’ярень вп’яте виривають зелені насадження У Луцьку з клумб біля однієї з кав’ярень вп’яте виривають зелені насадження
Сьогодні, 11:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як прикрасили головну ялинку України. ВІДЕО
Сьогодні, 13:28
 0
У Луцьку на двох вулицях на 3-й день з'явилася вода та тепло
Сьогодні, 13:15
 0
У Мінсоцполітики заявляють, що змінювати форму отримання субсидії можна буде в будь-який момент
Сьогодні, 13:01
 0
На узбіччі міжнародної траси знайшли зниклого на Волині чоловіка
Сьогодні, 12:51
 0
У Луцьку із лабораторії викрали оргтехніку
Сьогодні, 12:34
 0
Медіа
відео
1/8