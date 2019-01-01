У Луцьку лікарі зі шлунку пацієнта дістали голку, яку він проковтнув у кріслі стоматолога





Про це Андрій Смольянінов.



«Звернувся пацієнт з підозрою на стороннє тіло у шлунково-кишковому тракті. Розповів, що був у стоматолога, ворухнув язиком і ковтнув інструмент – голку для ревізії каналів. На рентгені побачили, що голка знаходиться в шлунку. Діставати її вирішили під загальною анестезією», - зазначив лікар.



Голку діставали ендоскопом – приладом з камерою, що ввели до шлунка через рот пацієнта.



«Анестезіолог Олександр Бойко зробив хороший наркоз, пацієнт спокійно лежав і нам вдалось без будь-яких пошкоджень слизової витягнути голку. Для цього ми її підняли, трохи перенесли, розвернули, щоб захопити інструментом гострий кінець, і дістали. Довжина голки – 2,5-3 сантиметри», - розповів Андрій Смольянінов.



Всього операція тривала 2 хвилини. Лікар каже, такі випадки – непоодинокі. За останні 5 років в Андрія Смольянінова це вже другий пацієнт, який проковтнув стоматологічну голку.



«Якщо таке трапилось, головне – відразу звернутись в лікарню», - наголошує медик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській клінічній лікарні зі шлунку пацієнта дістали голку, яку він випадково проковтнув на прийомі у стоматолога. Процедура тривала всього дві хвилини і обійшлась без пошкоджень.Про це «Першому» розповів заступник головного лікаря закладу, лікар-ендоскопіст«Звернувся пацієнт з підозрою на стороннє тіло у шлунково-кишковому тракті. Розповів, що був у стоматолога, ворухнув язиком і ковтнув інструмент – голку для ревізії каналів. На рентгені побачили, що голка знаходиться в шлунку. Діставати її вирішили під загальною анестезією», - зазначив лікар.Голку діставали ендоскопом – приладом з камерою, що ввели до шлунка через рот пацієнта.«Анестезіологзробив хороший наркоз, пацієнт спокійно лежав і нам вдалось без будь-яких пошкоджень слизової витягнути голку. Для цього ми її підняли, трохи перенесли, розвернули, щоб захопити інструментом гострий кінець, і дістали. Довжина голки – 2,5-3 сантиметри», - розповів Андрій Смольянінов.Всього операція тривала 2 хвилини. Лікар каже, такі випадки – непоодинокі. За останні 5 років в Андрія Смольянінова це вже другий пацієнт, який проковтнув стоматологічну голку.«Якщо таке трапилось, головне – відразу звернутись в лікарню», - наголошує медик.

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