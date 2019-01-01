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У луцькому пивному клубі встановлять рекорд України

У луцькому пивному клубі встановлять рекорд України
15 грудня у луцькому пивному клубі «Майдан» мають намір встановити черговий рекорд України.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

В основі рекорду – кількість різних пісних страв, які можна куштувати у різдв'яний піст. Початок – о 18:00.

Зауважують, що 15 грудня для відвідувачів, які прийдуть на фіксацію рекорду, підготували цікаву розважальну програму з українською музикою, дегустацію та частування.

До слова, у клубі «Майдан» вже встановили чотири рекорди України. Усі вони пов’язані зі створенням найбільших бутербродів із сала.

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Теги: «Майдан», Луцьк, рекорд, пісні страви
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