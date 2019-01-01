У луцькому пивному клубі встановлять рекорд України
Сьогодні, 12:06
15 грудня у луцькому пивному клубі «Майдан» мають намір встановити черговий рекорд України.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
В основі рекорду – кількість різних пісних страв, які можна куштувати у різдв'яний піст. Початок – о 18:00.
Зауважують, що 15 грудня для відвідувачів, які прийдуть на фіксацію рекорду, підготували цікаву розважальну програму з українською музикою, дегустацію та частування.
До слова, у клубі «Майдан» вже встановили чотири рекорди України. Усі вони пов’язані зі створенням найбільших бутербродів із сала.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
В основі рекорду – кількість різних пісних страв, які можна куштувати у різдв'яний піст. Початок – о 18:00.
Зауважують, що 15 грудня для відвідувачів, які прийдуть на фіксацію рекорду, підготували цікаву розважальну програму з українською музикою, дегустацію та частування.
До слова, у клубі «Майдан» вже встановили чотири рекорди України. Усі вони пов’язані зі створенням найбільших бутербродів із сала.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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