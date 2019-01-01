У луцькому пивному клубі встановлять рекорд України





Про це повідомляє адміністрація закладу.



В основі рекорду – кількість різних пісних страв, які можна куштувати у різдв'яний піст. Початок – о 18:00.



Зауважують, що 15 грудня для відвідувачів, які прийдуть на фіксацію рекорду, підготували цікаву розважальну програму з українською музикою, дегустацію та частування.



До слова, у клубі «Майдан» вже встановили чотири рекорди України. Усі вони пов’язані зі створенням найбільших бутербродів із сала.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 грудня у луцькому пивному клубі «Майдан» мають намір встановити черговий рекорд України.Про це повідомляє адміністрація закладу.В основі рекорду – кількість різних пісних страв, які можна куштувати у різдв'яний піст. Початок – о 18:00.Зауважують, що 15 грудня для відвідувачів, які прийдуть на фіксацію рекорду, підготували цікаву розважальну програму з українською музикою, дегустацію та частування.До слова, у клубі «Майдан» вже встановили чотири рекорди України. Усі вони пов’язані зі створенням найбільших бутербродів із сала.

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