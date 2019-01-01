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Знайшли водія, який збив на смерть 22-річного велосипедиста під Луцьком

Знайшли водія, який збив на смерть 22-річного велосипедиста під Луцьком
Правоохоронці знайшли винуватця летальної ДТП у Луцькому районі.

Нагадаємо, 11 грудня, близько опівночі по вулиці Центральній у селі Лище невідомий автомобіль на смерть збив 22-річного велосипедиста й втік з місця ДТП, - пише ГУНП у Волинській області.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що смертельну дорожньо-транспортну пригоду скоїли на автомобілі Mitsubishi. За його кермом перебував 41-річний житель Луцького району. Поліцейські допитали водія та вилучили транспортний засіб.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчі поліції області відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.




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Теги: аварія, Лище, водій
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