Знайшли водія, який збив на смерть 22-річного велосипедиста під Луцьком





Нагадаємо, 11 грудня, близько опівночі по вулиці Центральній у селі Лище н



У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що смертельну дорожньо-транспортну пригоду скоїли на автомобілі Mitsubishi. За його кермом перебував 41-річний житель Луцького району. Поліцейські допитали водія та вилучили транспортний засіб.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчі поліції області відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці знайшли винуватця летальної ДТП у Луцькому районі.Нагадаємо, 11 грудня, близько опівночі по вулиці Центральній у селі Лище н евідомий автомобіль на смерть збив 22-річного велосипедиста й втік з місця ДТП , - пише ГУНП у Волинській області.У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що смертельну дорожньо-транспортну пригоду скоїли на автомобілі Mitsubishi. За його кермом перебував 41-річний житель Луцького району. Поліцейські допитали водія та вилучили транспортний засіб.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого слідчі поліції області відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію