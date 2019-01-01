У Луцьку із лабораторії викрали оргтехніку

У Луцьку із приміщення обласного лабораторного центру МОЗ України злодій викрав різноманітну оргтехніку на 20 тисяч грмвень.Інцидент трапився у ніч на понеділок, 9 грудня, - пише ГУНП у Волинській області.Так, із заявою про крадіжку до поліції звернувся завідувач лабораторії. За його словами, невідомий злодій через вікно проник у кабінет закладу та викрав два комп’ютера, монітори та мишки. Сума завданих матеріальних збитків склала 20 тис. грн.Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий за подібні злочини 34-річний місцевий житель. Його затримали. Частину викраденого майна вилучили.Слідчі повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням у приміщення.Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.