У Ковелі запрацював кардіохірургічний центр





Про це інформують на сторінці МТМО у Facebook.



Зауважують, що у закладі працюватиме потужна команда – медики Володимир Мороз, Роман Домашич, Ігор Гуменний, Іван Мисків, Христина Орлинська.



Ця команда лікарів на чолі із Володимиром Морозом, лікарем-кардіохірургом, організувала кардіохірургічну службу у Львівському кардіоцентрі, Тернопільській університетській лікарні та у президентській клініці м. Кабул, Афганістан.



Керівником відділення став учень Володимира Мороза Роман Домашич – досвідченний лікар-кардіохірург, який неодноразово стажувався в провідних клініках Європи (Польща, Туреччина, Іспанія, Італія, Україна).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об'єднанні запрацював кардіохірургічний центр.Про це інформують на сторінці МТМО у Facebook.Зауважують, що у закладі працюватиме потужна команда – медикиЦя команда лікарів на чолі із Володимиром Морозом, лікарем-кардіохірургом, організувала кардіохірургічну службу у Львівському кардіоцентрі, Тернопільській університетській лікарні та у президентській клініці м. Кабул, Афганістан.Керівником відділення став учень Володимира Мороза Роман Домашич – досвідченний лікар-кардіохірург, який неодноразово стажувався в провідних клініках Європи (Польща, Туреччина, Іспанія, Італія, Україна).

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