У Ковелі запрацював кардіохірургічний центр
Сьогодні, 13:30
У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об'єднанні запрацював кардіохірургічний центр.
Про це інформують на сторінці МТМО у Facebook.
Зауважують, що у закладі працюватиме потужна команда – медики Володимир Мороз, Роман Домашич, Ігор Гуменний, Іван Мисків, Христина Орлинська.
Ця команда лікарів на чолі із Володимиром Морозом, лікарем-кардіохірургом, організувала кардіохірургічну службу у Львівському кардіоцентрі, Тернопільській університетській лікарні та у президентській клініці м. Кабул, Афганістан.
Керівником відділення став учень Володимира Мороза Роман Домашич – досвідченний лікар-кардіохірург, який неодноразово стажувався в провідних клініках Європи (Польща, Туреччина, Іспанія, Італія, Україна).
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Про це інформують на сторінці МТМО у Facebook.
Зауважують, що у закладі працюватиме потужна команда – медики Володимир Мороз, Роман Домашич, Ігор Гуменний, Іван Мисків, Христина Орлинська.
Ця команда лікарів на чолі із Володимиром Морозом, лікарем-кардіохірургом, організувала кардіохірургічну службу у Львівському кардіоцентрі, Тернопільській університетській лікарні та у президентській клініці м. Кабул, Афганістан.
Керівником відділення став учень Володимира Мороза Роман Домашич – досвідченний лікар-кардіохірург, який неодноразово стажувався в провідних клініках Європи (Польща, Туреччина, Іспанія, Італія, Україна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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