вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі запрацював кардіохірургічний центр

У Ковелі запрацював кардіохірургічний центр
У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об'єднанні запрацював кардіохірургічний центр.

Про це інформують на сторінці МТМО у Facebook.

Зауважують, що у закладі працюватиме потужна команда – медики Володимир Мороз, Роман Домашич, Ігор Гуменний, Іван Мисків, Христина Орлинська.

Ця команда лікарів на чолі із Володимиром Морозом, лікарем-кардіохірургом, організувала кардіохірургічну службу у Львівському кардіоцентрі, Тернопільській університетській лікарні та у президентській клініці м. Кабул, Афганістан.

Керівником відділення став учень Володимира Мороза Роман Домашич – досвідченний лікар-кардіохірург, який неодноразово стажувався в провідних клініках Європи (Польща, Туреччина, Іспанія, Італія, Україна).

У Ковелі запрацював кардіохірургічний центр
У Ковелі запрацював кардіохірургічний центр
У Ковелі запрацював кардіохірургічний центр
У Ковелі запрацював кардіохірургічний центр

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кардіохірургічний центр, Ковель, Володимир мороз, лікарня, медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Провели в останню путь загиблого військового Андрія Войтовича. ФОТО
Сьогодні, 13:44
У Володимирі у релігійної громади хочуть відібрати приміщення
Сьогодні, 13:43
У Ковелі запрацював кардіохірургічний центр
Сьогодні, 13:30
Як прикрасили головну ялинку України. ВІДЕО
Сьогодні, 13:28
У Луцьку на двох вулицях на 3-й день після аварійного відключення з'явилася вода та тепло
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
До ковельської лікарні потрапила жінка з копачкою у спині. ФОТО 18+ До ковельської лікарні потрапила жінка з копачкою у спині. ФОТО 18+
11 травень, 2018, 11:37
Депутати взяли Ковельську вузлову лікарню на баланс. ФОТО Депутати взяли Ковельську вузлову лікарню на баланс. ФОТО
14 липень, 2016, 16:42
Лікарі врятували волинянку, яка хворіла на рак нирок. ФОТО Лікарі врятували волинянку, яка хворіла на рак нирок. ФОТО
12 листопад, 00:15
Волинські лікарі виконали ювілейну операцію на відкритому серці Волинські лікарі виконали ювілейну операцію на відкритому серці
28 жовтень, 22:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС
Сьогодні, 14:38
 0
У луцькому ліцеї відкрили меморіальну дошку загиблому Герою
Сьогодні, 14:18
 0
Дощ та мокрий сніг: синоптики озвучили прогноз погоди в Україна на вихідні
Сьогодні, 14:00
 0
Провели в останню путь загиблого військового Андрія Войтовича. ФОТО
Сьогодні, 13:44
 0
У Володимирі у релігійної громади хочуть відібрати приміщення
Сьогодні, 13:43
 0
Медіа
відео
1/8