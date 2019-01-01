На узбіччі міжнародної траси знайшли зниклого на Волині чоловіка
Сьогодні, 12:51
11 грудня під час патрулювання на автодорозі "Київ—Ковель—Ягодин" поліцейські помітили чоловіка, який узбіччям йшов у напрямку Рівненської області.
Про це повідомляє патрульна поліція Житомирщини.
Під час спілкування патрульні встановили його особу та дізнались, що чоловік не розуміє, де він знаходиться та куди йде.
Надалі патрульні поліцейські зателефонували до чергового Любешівського відділу поліції ГУНП у Волинській області, де дізнались, що до поліції зверталась громадянка та повідомляла про те, що її брат пішов з дому та не повернувся до цього часу.
Патрульні поліцейські доставили чоловіка до Лугинського відділу поліції для подальшого з'ясування всіх обставин.
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Про це повідомляє патрульна поліція Житомирщини.
Під час спілкування патрульні встановили його особу та дізнались, що чоловік не розуміє, де він знаходиться та куди йде.
Надалі патрульні поліцейські зателефонували до чергового Любешівського відділу поліції ГУНП у Волинській області, де дізнались, що до поліції зверталась громадянка та повідомляла про те, що її брат пішов з дому та не повернувся до цього часу.
Патрульні поліцейські доставили чоловіка до Лугинського відділу поліції для подальшого з'ясування всіх обставин.
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