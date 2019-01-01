У Луцьку на двох вулицях на 3-й день з'явилася вода та тепло
Сьогодні, 13:15
Відновили подачу гарячої води до житлового будинку на вулиці Дубнівській, 79, а також - тепло до ДНЗ №27 та житлового будинку на вулиці Гулака-Артемовського, 1.
Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".
На вечір 12 грудня завершили частину аварійно-відновлювальних робіт на вулиці Гулака-Артемовського, що дозволило відновити послугу з централізованого опалення до ДНЗ №27 на вулиці Коновальця, 10-а та до багатоквартирного житлового будинку на вулиці Гулака-Артемовського, 1, де послуга була відсутня з 10 грудня. Однак, зазначають, що виконання робіт продовжать сьогодні. У зв’язку з чим впродовж дня послугу з централізованого опалення призупинять. Відновлення послуги – до кінця дня.
О 20:00 12 грудня відновили надання послуги з постачання гарячої води до багатоквартирного житлового будинку на вулиці Дубнівській, 79, де через проблеми на мережі, що повторювалися, прийняли рішення тимчасово зупинити надання послуги до усунення всіх проблем.
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Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".
На вечір 12 грудня завершили частину аварійно-відновлювальних робіт на вулиці Гулака-Артемовського, що дозволило відновити послугу з централізованого опалення до ДНЗ №27 на вулиці Коновальця, 10-а та до багатоквартирного житлового будинку на вулиці Гулака-Артемовського, 1, де послуга була відсутня з 10 грудня. Однак, зазначають, що виконання робіт продовжать сьогодні. У зв’язку з чим впродовж дня послугу з централізованого опалення призупинять. Відновлення послуги – до кінця дня.
О 20:00 12 грудня відновили надання послуги з постачання гарячої води до багатоквартирного житлового будинку на вулиці Дубнівській, 79, де через проблеми на мережі, що повторювалися, прийняли рішення тимчасово зупинити надання послуги до усунення всіх проблем.
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