У Луцьку на двох вулицях на 3-й день з'явилася вода та тепло





Про це повідомляє



На вечір 12 грудня завершили частину аварійно-відновлювальних робіт на вулиці Гулака-Артемовського, що дозволило відновити послугу з централізованого опалення до ДНЗ №27 на вулиці Коновальця, 10-а та до багатоквартирного житлового будинку на вулиці Гулака-Артемовського, 1, де послуга була відсутня з 10 грудня. Однак, зазначають, що виконання робіт продовжать сьогодні. У зв’язку з чим впродовж дня послугу з централізованого опалення призупинять. Відновлення послуги – до кінця дня.



О 20:00 12 грудня відновили надання послуги з постачання гарячої води до багатоквартирного житлового будинку на вулиці Дубнівській, 79, де через проблеми на мережі, що повторювалися, прийняли рішення тимчасово зупинити надання послуги до усунення всіх проблем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відновили подачу гарячої води до житлового будинку на вулиці Дубнівській, 79, а також - тепло до ДНЗ №27 та житлового будинку на вулиці Гулака-Артемовського, 1.Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло". На вечір 12 грудня завершили частину аварійно-відновлювальних робіт на вулиці Гулака-Артемовського, що дозволило відновити послугу з централізованого опалення до ДНЗ №27 на вулиці Коновальця, 10-а та до багатоквартирного житлового будинку на вулиці Гулака-Артемовського, 1, де послуга була відсутня з 10 грудня. Однак, зазначають, що виконання робіт продовжать сьогодні. У зв’язку з чим впродовж дня послугу з централізованого опалення призупинять. Відновлення послуги – до кінця дня.О 20:00 12 грудня відновили надання послуги з постачання гарячої води до багатоквартирного житлового будинку на вулиці Дубнівській, 79, де через проблеми на мережі, що повторювалися, прийняли рішення тимчасово зупинити надання послуги до усунення всіх проблем.

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