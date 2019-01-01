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У Володимирі у релігійної громади хочуть відібрати приміщення

У Володимирі у релігійної громади хочуть відібрати приміщення
У 2017-му році тому депутати на сесії Володимир-Волинської міської ради проголосували за надання місцевій релігійній громаді в користування будиночку на вулиці Шахтарській, 38, а в листопаді 2019-го ця ж релігійна громада подала до суду на стягнення з міськради більше 600 тисяч гривень.

Про це під час озвучення свого депутатського запиту на засіданні сесії міської ради 12-го грудня повідомив депутат Василь Сусік, - пише "Буг".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Релігійна громада Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії Української Православної Церкви (Православної церкви України) міста Володимир-Волинський» через суд намагається стягнути з міськради більше 600 тисяч гривень.

Обранці громади підтримали запит Сусіка до міського голови щодо скасування договору про надання в безоплатне користування приміщення релігійній громаді.

“Це викликало обурення і непорозуміння. Це замах на безпідставне стягнення з місцевого бюджету. Пункт 3.2.4 договору дає релігійній громаді право на відшкодування вартості витрат щодо поліпшення майна. Подібних умов на території міста немає”, – сказав Сусік.

За словами начальника управління ЖКГ Віктора Фіщука, станом на момент здачі в оренду приміщення вартувало 42 тисяч гривень. Згідно експертного звіту, майно поліпшено на 616 тисяч гривень.

“Ситуація дивна. 616 тисяч. Золоті стелі чи золотий унітаз встановили?”, – додав депутат Ярослав Жук.


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Теги: Володимир, позов до суду, релігійна громад, приміщення
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