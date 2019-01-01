У Володимирі у релігійної громади хочуть відібрати приміщення





Про це під час озвучення свого депутатського запиту на засіданні сесії міської ради 12-го грудня повідомив депутат Василь Сусік, - пише



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Релігійна громада Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії Української Православної Церкви (Православної церкви України) міста Володимир-Волинський» через суд намагається стягнути з міськради більше 600 тисяч гривень.



Обранці громади підтримали запит Сусіка до міського голови щодо скасування договору про надання в безоплатне користування приміщення релігійній громаді.



“Це викликало обурення і непорозуміння. Це замах на безпідставне стягнення з місцевого бюджету. Пункт 3.2.4 договору дає релігійній громаді право на відшкодування вартості витрат щодо поліпшення майна. Подібних умов на території міста немає”, – сказав Сусік.



За словами начальника управління ЖКГ Віктора Фіщука, станом на момент здачі в оренду приміщення вартувало 42 тисяч гривень. Згідно експертного звіту, майно поліпшено на 616 тисяч гривень.



“Ситуація дивна. 616 тисяч. Золоті стелі чи золотий унітаз встановили?”, – додав депутат Ярослав Жук.





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