Як прикрасили головну ялинку України. ВІДЕО





За традицією, вона знаходиться на Софійській площі, - пише



Щоб зібрати головну ялинку, зрізали 400 сосен заввишки від 1 до 4 метрів. Дерева обирали у лісництвах Вінниччини та Житомирщини.



Висота головної красуні сягає 30 метрів, важить вона близько 100 тонн. Новорічну красуню прикрашають близько тисячі іграшок у вигляді цукерок та 5 км гірлянд.



Навколо ялинки поставлять персонажів із балету "Лускунчик" та героїв українських казок. Вартість іграшок складає 2,5 млн грн. Окрім головної ялинки на Софійській площі, у столиці буде ще 11 ялинок на різних локаціях.



Урочисте запалювання головної ялинки традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00.





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