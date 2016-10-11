У луцькому ліцеї відкрили меморіальну дошку загиблому Герою

Андрію Волосу.



Про це повідомляє



Загинув боєць



Указом Президента України від 27 червня 2019 року Андрію Волосу посмертно



Довідка:



Старший солдат, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені короля Данила Андрій Волос народився 13 грудня 1995 року на Волині. Закінчив в обласному центрі школу-інтернат, жив у Луцьку. Згодом переселився в Омельне Ківерцівського району, де мешкала його мама.



Хрещений батько Андрія, керівник Спілки воїнів АТО Волині Олександр Серватович розповідав журналістам, що після початку війни на сході Волос дев’ять разів намагався потрапити до війська, подавав документи у батальйон (роту спецпризначення МВС) «Світязь». Проте йому відмовляли через брак досвіду.



Хлопець уже повертався додому, коли йому подзвонили з Ківерцівського військкомату і запропонували підписати контракт із ЗСУ на три роки. Це було у 2015-му.



Поїздки на передову у складі 24 омбр не завадили Андрієві влаштувати особисте життя: у травні 2018 року Волос став на шлюбний рушник. Через місяць після весілля його вагітна дружина стала вдовою.



22-річний Андрій загинув 28 червня 2018 року.



Похований 1 липня на сільському кладовищі селі Омельне Ківерцівського району, де мешкає мати.





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