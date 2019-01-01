Як у Ковелі вшанували ліквідаторів аварії на ЧАЕС. ФОТО





Тож сьогодні у народному домі «Просвіта», що у Ковелі, відбувся міськрайонний тематичний захід, на який завітали ліквідатори аварії на ЧАЕС та їх рідні, вдови, представники районної та міської влади, зокрема, голова районної ради Андрій Броїло, заступник міського голови Ігор Прокопів, громадськість міста та району, учнівська молодь, - пише



Цю дату вибрано з огляду на те, що саме цього дня було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.



Під час офіційної частини урочистого зібрання голова громадської організації «Ліквідатори – інваліди Чорнобиля» Віктор Люклянчук зазначив, що лише пам’ять і щира вдячність тих, хто живе на обпаленій радіацією землі, може бути хоч якоюсь винагородою тим, хто поклав на цей «атомний вівтар» своє здоров’я та життя. Віктор Олексійович поділився спогадами про свою участь в ліквідації страшної катастрофи, розповів про подвиг колег – друзів- ліквідаторів аварії на ЧАЕС, котрі виявили героїзм, самовідданість та мужність в тих екстремальних обставинах і не шкодуючи власного здоров’я та життя, працювали в зоні радіаційного лиха. Щиро побажав ліквідаторам та їх рідним міцного здоров’я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя, миру, добра й злагоди.



У рамках заходу Почесними Грамотами районної державної адміністрації та районної ради, подяками міського голови за високу громадянську свідомість, мужність і подвижницьку працю під час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС була нагороджена група ліквідаторів.



З нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС свою нову роботу драматично-пластичну інсталяцію «Чорнобиль — біль чорний, довічний у серці моєму...» представила театр-студія «10 ряд 10 місце» (керівник – Альона Малюга-Мельникова»).



По завершенню урочистого зібрання присутні вирушили до пам’ятника жертвам аварії на ЧАЕС, як символ вічної пам’яті про загиблих героїв-ліквідаторів та тих, хто відійшов у Вічність опісля, до підніжжя монумента лягли живі квіти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 грудня, згідно з Указом Президента України, щорічно вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.Тож сьогодні у народному домі «Просвіта», що у Ковелі, відбувся міськрайонний тематичний захід, на який завітали ліквідатори аварії на ЧАЕС та їх рідні, вдови, представники районної та міської влади, зокрема, голова районної ради Андрій Броїло, заступник міського голови Ігор Прокопів, громадськість міста та району, учнівська молодь, - пише "ПроКовель" Цю дату вибрано з огляду на те, що саме цього дня було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.Під час офіційної частини урочистого зібрання голова громадської організації «Ліквідатори – інваліди Чорнобиля»зазначив, що лише пам’ять і щира вдячність тих, хто живе на обпаленій радіацією землі, може бути хоч якоюсь винагородою тим, хто поклав на цей «атомний вівтар» своє здоров’я та життя. Віктор Олексійович поділився спогадами про свою участь в ліквідації страшної катастрофи, розповів про подвиг колег – друзів- ліквідаторів аварії на ЧАЕС, котрі виявили героїзм, самовідданість та мужність в тих екстремальних обставинах і не шкодуючи власного здоров’я та життя, працювали в зоні радіаційного лиха. Щиро побажав ліквідаторам та їх рідним міцного здоров’я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя, миру, добра й злагоди.У рамках заходу Почесними Грамотами районної державної адміністрації та районної ради, подяками міського голови за високу громадянську свідомість, мужність і подвижницьку працю під час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС була нагороджена група ліквідаторів.З нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС свою нову роботу драматично-пластичну інсталяцію «Чорнобиль — біль чорний, довічний у серці моєму...» представила театр-студія «10 ряд 10 місце» (керівник – Альона Малюга-Мельникова»).По завершенню урочистого зібрання присутні вирушили до пам’ятника жертвам аварії на ЧАЕС, як символ вічної пам’яті про загиблих героїв-ліквідаторів та тих, хто відійшов у Вічність опісля, до підніжжя монумента лягли живі квіти.

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