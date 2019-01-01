Небайдужі волиняни допомогли сім'ї, у якої згорів будинок

У червні в селі Кроватка Рожищенського району через несправність електропроводки вогонь знищив будинок Олександра та Олени Петруків.Займання сталося вночі, і пожежа могла б обернутися великою трагедією, - йдеться на сайті Копачівської громади.Від вогню господар встиг врятувати найдорожче – дітей, через вікно виставивши їх на вулицю у тому, в чому спали.Пожитки згоріли – і родина з чотирма дітьми залишилась без даху над головою та майна. Сім'я Петруків і до цього перебувала на обліку у службі у справах дітей райдержадміністрації та районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, як така, що потрапила у складні життєві обставини. Тому цій родині дуже складно було оговтатись від пожежі.На щастя, Петруків підтримали небайдужі односельчани, люди з навколишніх сіл, цілої Волині.Рішенням виконкому Копачівської ОТГ сім'ю Петруків спочатку поселили на тимчасове проживання у соціальне житло у селі Любче. Громада одразу ж відгукнулася на біду. Петрукам знесли речі першої необхідності, посуд, одяг, іграшки. Завдяки керівництву підприємства «Гірсам» у будинку підключили електроенергію. Добрі люди передали для родини холодильники, телевізор, ліжка, інші меблі.Потім шукали будинок, щоб купити Петрукам. Така хатина знайшлася у Любчі, її господарі дозволили сім'ї оселитися в ній з умовою поступової виплати вартості будинку. А це – 3 тисячі доларів США.Усім світом почали збирати кошти. Наразі зібрана значна сума, хоча поки що не вся, яка потрібна, але яка свідчить про небайдужість людей до проблем. Завдяки підтримці Петруки мають свій дім. Біля хатини є господарські будівлі, 30 соток землі. Помаленьку вони обживають свою оселю та чекають на поповнення в родині, адже господиня при надії.