На Волині затримали браконьєра, який ловив рибу вночі
Сьогодні, 15:15
Рибоохоронний патруль викрив грубе порушення правил рибальства на озері Луки поблизу села Дубечно Старовижівського району.
Інцидент стався 11 грудня, - повідомляє рибоохоронний патруль на сторінці у Facebook.
Так, близько першої ночі затримали чоловіка, який здійснював підводне полювання з перевищенням добової норми вилову. Порушник перевищив норму на 2 кг (5 щук). Збитки, завдані рибним запасам, склали 1 700 гривень.
На порушника склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Знаряддя лову вилучили. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
Того ж дня рейдовою групою у складі працівників рибоохоронного патруля та екологічної інспекції провела перевірку потенційних місць незаконної торгівлі рибою та забороненими знаряддями лову на ринках у селищі міського типу Стара Вижівка.
Порушень не зафіксували, з продавцями провели роз'яснювальну роботу щодо порядку законного збуту риби та відповідальність за їх порушення.
В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.
Довідкова інформація:
Стаття 88-1 КУпАП визначає, що порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.
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Інцидент стався 11 грудня, - повідомляє рибоохоронний патруль на сторінці у Facebook.
Так, близько першої ночі затримали чоловіка, який здійснював підводне полювання з перевищенням добової норми вилову. Порушник перевищив норму на 2 кг (5 щук). Збитки, завдані рибним запасам, склали 1 700 гривень.
На порушника склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Знаряддя лову вилучили. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
Того ж дня рейдовою групою у складі працівників рибоохоронного патруля та екологічної інспекції провела перевірку потенційних місць незаконної торгівлі рибою та забороненими знаряддями лову на ринках у селищі міського типу Стара Вижівка.
Порушень не зафіксували, з продавцями провели роз'яснювальну роботу щодо порядку законного збуту риби та відповідальність за їх порушення.
В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.
Довідкова інформація:
Стаття 88-1 КУпАП визначає, що порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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