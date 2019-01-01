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На Волині затримали браконьєра, який ловив рибу вночі

На Волині затримали браконьєра, який ловив рибу вночі
Рибоохоронний патруль викрив грубе порушення правил рибальства на озері Луки поблизу села Дубечно Старовижівського району.

Інцидент стався 11 грудня, - повідомляє рибоохоронний патруль на сторінці у Facebook.

Так, близько першої ночі затримали чоловіка, який здійснював підводне полювання з перевищенням добової норми вилову. Порушник перевищив норму на 2 кг (5 щук). Збитки, завдані рибним запасам, склали 1 700 гривень.

На порушника склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Знаряддя лову вилучили. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.

Того ж дня рейдовою групою у складі працівників рибоохоронного патруля та екологічної інспекції провела перевірку потенційних місць незаконної торгівлі рибою та забороненими знаряддями лову на ринках у селищі міського типу Стара Вижівка.

Порушень не зафіксували, з продавцями провели роз'яснювальну роботу щодо порядку законного збуту риби та відповідальність за їх порушення.

В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

Довідкова інформація:

Стаття 88-1 КУпАП визначає, що порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

На Волині затримали браконьєра, який ловив рибу вночі
На Волині затримали браконьєра, який ловив рибу вночі

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Теги: рибоохоронний патруль, порушення, браконьєри
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