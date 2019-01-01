На Волині затримали браконьєра, який ловив рибу вночі





Інцидент стався 11 грудня, - повідомляє



Так, близько першої ночі затримали чоловіка, який здійснював підводне полювання з перевищенням добової норми вилову. Порушник перевищив норму на 2 кг (5 щук). Збитки, завдані рибним запасам, склали 1 700 гривень.



На порушника склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Знаряддя лову вилучили. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.



Того ж дня рейдовою групою у складі працівників рибоохоронного патруля та екологічної інспекції провела перевірку потенційних місць незаконної торгівлі рибою та забороненими знаряддями лову на ринках у селищі міського типу Стара Вижівка.



Порушень не зафіксували, з продавцями провели роз'яснювальну роботу щодо порядку законного збуту риби та відповідальність за їх порушення.



В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.



Довідкова інформація:



Стаття 88-1 КУпАП визначає, що порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рибоохоронний патруль викрив грубе порушення правил рибальства на озері Луки поблизу села Дубечно Старовижівського району.Інцидент стався 11 грудня, - повідомляє рибоохоронний патруль на сторінці у Facebook. Так, близько першої ночі затримали чоловіка, який здійснював підводне полювання з перевищенням добової норми вилову. Порушник перевищив норму на 2 кг (5 щук). Збитки, завдані рибним запасам, склали 1 700 гривень.На порушника склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Знаряддя лову вилучили. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.Того ж дня рейдовою групою у складі працівників рибоохоронного патруля та екологічної інспекції провела перевірку потенційних місць незаконної торгівлі рибою та забороненими знаряддями лову на ринках у селищі міського типу Стара Вижівка.Порушень не зафіксували, з продавцями провели роз'яснювальну роботу щодо порядку законного збуту риби та відповідальність за їх порушення.В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.Стаття 88-1 КУпАП визначає, що порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1 700 грн з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

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