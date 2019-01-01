У «Струмочку» – нові умови відтермінування на котеджі*





Залежно від терміну розстрочки, ціна котеджа – від 499 доларів за квадратний метр, - інформує



Яке планування?



Загальна площа котеджа – 156,06 м².



Можливі два варіанти планування: з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею на першому поверсі. Крім того, на першому поверсі є просторий передпокій і коридор, санвузол. Якщо обрати варіант із суміжною кухнею та вітальнею, на першому поверсі буде ще одна окрема кімната.



На другому поверсі – три кімнати, коридор, гардероб та великий санвузол.



"Обираючи житло, потрібно пам’ятати: потреба в особистому просторі кожного мешканця – не розкіш і не забаганка. Якщо хтось із членів сім’ї, а особливо діти, не будуть мати власного «кутка», це може привести до втрати ними власного «Я». Детальніше про те, як житло впливає на мешканців,







Яка ціна?



При повній оплаті вартості котеджу, ціна за квадратний метр – 499 долар.



Наразі діють вигідні умови відтермінування при купівлі котеджів: перший внесок – від 30% та можливі різні терміни розстрочки: до 24 місяців.



Зверніть увагу ❗️❗️❗️ До кінця грудня на житло Будівельної компанії «Інвестор» будуть діяти старі ціни: із нового року планують подорожчання.



Що нового у «Струмочку»?



У «Струмочку» зараз активно відбуваються будівельні роботи на 9 об’єктах: на 6 секціях таунхаусів та 3 лініях котеджів. Детальніше – дивіться у відеозвіті із будівельного майданчика.



Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відтепер у ЖК «Струмочок» можна придбати котедж із відтермінуванням до 24 місяців.Залежно від терміну розстрочки, ціна котеджа – від 499 доларів за квадратний метр, - інформує Перший Загальна площа котеджа – 156,06 м².Можливі два варіанти планування: з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею на першому поверсі. Крім того, на першому поверсі є просторий передпокій і коридор, санвузол. Якщо обрати варіант із суміжною кухнею та вітальнею, на першому поверсі буде ще одна окрема кімната.На другому поверсі – три кімнати, коридор, гардероб та великий санвузол."Обираючи житло, потрібно пам’ятати: потреба в особистому просторі кожного мешканця – не розкіш і не забаганка. Якщо хтось із членів сім’ї, а особливо діти, не будуть мати власного «кутка», це може привести до втрати ними власного «Я». Детальніше про те, як житло впливає на мешканців, читайте у розмові із психотерапевтом Сергієм Пенцаком. При повній оплаті вартості котеджу, ціна за квадратний метр – 499 долар.Наразі діють вигідні умови відтермінування при купівлі котеджів: перший внесок – від 30% та можливі різні терміни розстрочки: до 24 місяців.У «Струмочку» зараз активно відбуваються будівельні роботи на 9 об’єктах: на 6 секціях таунхаусів та 3 лініях котеджів. Детальніше – дивіться у відеозвіті із будівельного майданчика.Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:Телефон: 096 030 20 10Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13вСайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

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