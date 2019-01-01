У «Струмочку» – нові умови відтермінування на котеджі*
Сьогодні, 15:17
Відтепер у ЖК «Струмочок» можна придбати котедж із відтермінуванням до 24 місяців.
Залежно від терміну розстрочки, ціна котеджа – від 499 доларів за квадратний метр, - інформує Перший.
Яке планування?
Загальна площа котеджа – 156,06 м².
Можливі два варіанти планування: з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею на першому поверсі. Крім того, на першому поверсі є просторий передпокій і коридор, санвузол. Якщо обрати варіант із суміжною кухнею та вітальнею, на першому поверсі буде ще одна окрема кімната.
На другому поверсі – три кімнати, коридор, гардероб та великий санвузол.
"Обираючи житло, потрібно пам’ятати: потреба в особистому просторі кожного мешканця – не розкіш і не забаганка. Якщо хтось із членів сім’ї, а особливо діти, не будуть мати власного «кутка», це може привести до втрати ними власного «Я». Детальніше про те, як житло впливає на мешканців, читайте у розмові із психотерапевтом Сергієм Пенцаком.
Яка ціна?
При повній оплаті вартості котеджу, ціна за квадратний метр – 499 долар.
Наразі діють вигідні умови відтермінування при купівлі котеджів: перший внесок – від 30% та можливі різні терміни розстрочки: до 24 місяців.
Зверніть увагу ❗️❗️❗️ До кінця грудня на житло Будівельної компанії «Інвестор» будуть діяти старі ціни: із нового року планують подорожчання.
Що нового у «Струмочку»?
У «Струмочку» зараз активно відбуваються будівельні роботи на 9 об’єктах: на 6 секціях таунхаусів та 3 лініях котеджів. Детальніше – дивіться у відеозвіті із будівельного майданчика.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
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Залежно від терміну розстрочки, ціна котеджа – від 499 доларів за квадратний метр, - інформує Перший.
Яке планування?
Загальна площа котеджа – 156,06 м².
Можливі два варіанти планування: з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею на першому поверсі. Крім того, на першому поверсі є просторий передпокій і коридор, санвузол. Якщо обрати варіант із суміжною кухнею та вітальнею, на першому поверсі буде ще одна окрема кімната.
На другому поверсі – три кімнати, коридор, гардероб та великий санвузол.
"Обираючи житло, потрібно пам’ятати: потреба в особистому просторі кожного мешканця – не розкіш і не забаганка. Якщо хтось із членів сім’ї, а особливо діти, не будуть мати власного «кутка», це може привести до втрати ними власного «Я». Детальніше про те, як житло впливає на мешканців, читайте у розмові із психотерапевтом Сергієм Пенцаком.
Яка ціна?
При повній оплаті вартості котеджу, ціна за квадратний метр – 499 долар.
Наразі діють вигідні умови відтермінування при купівлі котеджів: перший внесок – від 30% та можливі різні терміни розстрочки: до 24 місяців.
Зверніть увагу ❗️❗️❗️ До кінця грудня на житло Будівельної компанії «Інвестор» будуть діяти старі ціни: із нового року планують подорожчання.
Що нового у «Струмочку»?
У «Струмочку» зараз активно відбуваються будівельні роботи на 9 об’єктах: на 6 секціях таунхаусів та 3 лініях котеджів. Детальніше – дивіться у відеозвіті із будівельного майданчика.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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