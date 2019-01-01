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У «Струмочку» – нові умови відтермінування на котеджі*

У «Струмочку» – нові умови відтермінування на котеджі*
Відтепер у ЖК «Струмочок» можна придбати котедж із відтермінуванням до 24 місяців.

Залежно від терміну розстрочки, ціна котеджа – від 499 доларів за квадратний метр, - інформує Перший.

Яке планування?

Загальна площа котеджа – 156,06 м².

Можливі два варіанти планування: з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею на першому поверсі. Крім того, на першому поверсі є просторий передпокій і коридор, санвузол. Якщо обрати варіант із суміжною кухнею та вітальнею, на першому поверсі буде ще одна окрема кімната.

На другому поверсі – три кімнати, коридор, гардероб та великий санвузол.

"Обираючи житло, потрібно пам’ятати: потреба в особистому просторі кожного мешканця – не розкіш і не забаганка. Якщо хтось із членів сім’ї, а особливо діти, не будуть мати власного «кутка», це може привести до втрати ними власного «Я». Детальніше про те, як житло впливає на мешканців, читайте у розмові із психотерапевтом Сергієм Пенцаком.

У «Струмочку» – нові умови відтермінування на котеджі*
У «Струмочку» – нові умови відтермінування на котеджі*
У «Струмочку» – нові умови відтермінування на котеджі*


Яка ціна?

При повній оплаті вартості котеджу, ціна за квадратний метр – 499 долар.

Наразі діють вигідні умови відтермінування при купівлі котеджів: перший внесок – від 30% та можливі різні терміни розстрочки: до 24 місяців.
У «Струмочку» – нові умови відтермінування на котеджі*

Зверніть увагу ❗️❗️❗️ До кінця грудня на житло Будівельної компанії «Інвестор» будуть діяти старі ціни: із нового року планують подорожчання.

Що нового у «Струмочку»?

У «Струмочку» зараз активно відбуваються будівельні роботи на 9 об’єктах: на 6 секціях таунхаусів та 3 лініях котеджів. Детальніше – дивіться у відеозвіті із будівельного майданчика.

Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor


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Теги: Струмочок, котеджі, продаж
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