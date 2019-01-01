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У Польщі викрили злочинну групу, яка робила «липові» документи для українців

У Польщі викрили злочинну групу, яка робила «липові» документи для українців
Польсько-українська злочинна група реєструвала фіктивні фірми та документи для приїзду до Польщі іноземців.

Про це пише “Польське радіо”.

Обвинувачення у справі висунули шістьом особам, українцям та полякам, двох з них арештували.

Повідомляється, що члени групи створювали або купували різні суб’єкти господарювання, насамперед фірми, і подавали до управлінь праці документи, що підтверджують фіктивну зайнятість іноземців у цих компаніях. Завдяки цьому іноземці могли приїхати до Польщі.

Під час слідства з’ясовали, що так тільки у повітовому управлінні праці у Зєльоній-Ґурі на заході Польщі підозрювані зареєстрували понад 12 тис. фіктивних декларацій про доручення роботи іноземцям і таким чином протягом півтора року вони могли незаконно заробити на цьому понад 187 тисяч євро.

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Теги: Польща, злочинна група
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