У Польщі викрили злочинну групу, яка робила «липові» документи для українців





Про це пише



Обвинувачення у справі висунули шістьом особам, українцям та полякам, двох з них арештували.



Повідомляється, що члени групи створювали або купували різні суб’єкти господарювання, насамперед фірми, і подавали до управлінь праці документи, що підтверджують фіктивну зайнятість іноземців у цих компаніях. Завдяки цьому іноземці могли приїхати до Польщі.



Під час слідства з’ясовали, що так тільки у повітовому управлінні праці у Зєльоній-Ґурі на заході Польщі підозрювані зареєстрували понад 12 тис. фіктивних декларацій про доручення роботи іноземцям і таким чином протягом півтора року вони могли незаконно заробити на цьому понад 187 тисяч євро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польсько-українська злочинна група реєструвала фіктивні фірми та документи для приїзду до Польщі іноземців.Про це пише “Польське радіо” Обвинувачення у справі висунули шістьом особам, українцям та полякам, двох з них арештували.Повідомляється, що члени групи створювали або купували різні суб’єкти господарювання, насамперед фірми, і подавали до управлінь праці документи, що підтверджують фіктивну зайнятість іноземців у цих компаніях. Завдяки цьому іноземці могли приїхати до Польщі.Під час слідства з’ясовали, що так тільки у повітовому управлінні праці у Зєльоній-Ґурі на заході Польщі підозрювані зареєстрували понад 12 тис. фіктивних декларацій про доручення роботи іноземцям і таким чином протягом півтора року вони могли незаконно заробити на цьому понад 187 тисяч євро.

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