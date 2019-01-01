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У Рівному поховали бійця, який з побратимами із Волині загинув на Донбасі

У Рівному поховали бійця, який з побратимами із Волині загинув на Донбасі
У Рівному попрощалися із загиблим солдатом ЗСУ Віктором Пруським.

Провести в останню путь воїна та підтримати його рідних прийшли сусіди та військові, - пише Рівне.вечірнє.

Поховали солдата на «Алеї Слави» кладовища «Нове».

Нагадаємо, 9-го грудня Віктор Пруський разом із двома побратимами із Волині підірвався на невідомому вибуховому пристрої в районі села Золоте на Луганщині. Він четвертий рік служив у ЗСУ за контрактом і пішов на фронт добровольцем.

У нього залишилися матір та сестра.

У Рівному поховали бійця, який з побратимами із Волині загинув на Донбасі
У Рівному поховали бійця, який з побратимами із Волині загинув на Донбасі

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Теги: Рівне, прощання, Віктор Пруський
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