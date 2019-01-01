У Рівному поховали бійця, який з побратимами із Волині загинув на Донбасі
Сьогодні, 16:25
У Рівному попрощалися із загиблим солдатом ЗСУ Віктором Пруським.
Провести в останню путь воїна та підтримати його рідних прийшли сусіди та військові, - пише Рівне.вечірнє.
Поховали солдата на «Алеї Слави» кладовища «Нове».
Нагадаємо, 9-го грудня Віктор Пруський разом із двома побратимами із Волині підірвався на невідомому вибуховому пристрої в районі села Золоте на Луганщині. Він четвертий рік служив у ЗСУ за контрактом і пішов на фронт добровольцем.
У нього залишилися матір та сестра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Провести в останню путь воїна та підтримати його рідних прийшли сусіди та військові, - пише Рівне.вечірнє.
Поховали солдата на «Алеї Слави» кладовища «Нове».
Нагадаємо, 9-го грудня Віктор Пруський разом із двома побратимами із Волині підірвався на невідомому вибуховому пристрої в районі села Золоте на Луганщині. Він четвертий рік служив у ЗСУ за контрактом і пішов на фронт добровольцем.
У нього залишилися матір та сестра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Рівному поховали бійця, який з побратимами із Волині загинув на Донбасі
Сьогодні, 16:25
На Волині викрили серійного грабіжника з іншої області
Сьогодні, 16:15
Завтра у Луцьку на маршрути вийдуть ще 20 автобусів
Сьогодні, 15:24