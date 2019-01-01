У Рівному поховали бійця, який з побратимами із Волині загинув на Донбасі

Віктором Пруським.



Провести в останню путь воїна та підтримати його рідних прийшли сусіди та військові, - пише



Поховали солдата на «Алеї Слави» кладовища «Нове».



Нагадаємо, 9-го грудня Віктор Пруський разом із двома побратимами із Волині підірвався на невідомому вибуховому пристрої в районі села Золоте на Луганщині. Він четвертий рік служив у ЗСУ за контрактом і пішов на фронт добровольцем.



У нього залишилися матір та сестра.





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