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Онкохвора волинянка терміново потребує хіміотерапії: донька благає допомогти

Онкохвора волинянка терміново потребує хіміотерапії: донька благає допомогти
46-річна мешканка Нововолинська потребує курсів хіміотерапії в боротьбі з раком шийки матки. Родина просить небайдужих про фінансову допомогу.

Валентина Русанова перенесла операцію та два курси променевої терапії. З 16 грудня необхідно проходити хіміотерапію. Однак гроші в родини закінчилися, тож змушені просити про допомогу, - пише "Буг".

“Дуже просимо молитви та по можливості фінансової підтримки”, – звертаються рідні Світлани.

Лікарі поставили діагноз: плоскоклітинний помірнодіференційований рак середньої та зовнішньої частини каналу шийки матки ІІІ стадії.

Усі, хто має можливість підтримати Валентину, можуть надіслати кошти на картку Приватбанку її доньки, яка й звернулася за допомогою для мами: 4149 6293 8559 3892 Бобко Юлія Борисівна.

Онкохвора волинянка терміново потребує хіміотерапії: донька благає допомогти

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Теги: Нововлинськ, допомога, рак
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