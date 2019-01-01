Онкохвора волинянка терміново потребує хіміотерапії: донька благає допомогти





Валентина Русанова перенесла операцію та два курси променевої терапії. З 16 грудня необхідно проходити хіміотерапію. Однак гроші в родини закінчилися, тож змушені просити про допомогу, - пише



“Дуже просимо молитви та по можливості фінансової підтримки”, – звертаються рідні Світлани.



Лікарі поставили діагноз: плоскоклітинний помірнодіференційований рак середньої та зовнішньої частини каналу шийки матки ІІІ стадії.



Усі, хто має можливість підтримати Валентину, можуть надіслати кошти на картку Приватбанку її доньки, яка й звернулася за допомогою для мами: 4149 6293 8559 3892 Бобко Юлія Борисівна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 46-річна мешканка Нововолинська потребує курсів хіміотерапії в боротьбі з раком шийки матки. Родина просить небайдужих про фінансову допомогу.перенесла операцію та два курси променевої терапії. З 16 грудня необхідно проходити хіміотерапію. Однак гроші в родини закінчилися, тож змушені просити про допомогу, - пише "Буг". “Дуже просимо молитви та по можливості фінансової підтримки”, – звертаються рідні Світлани.Лікарі поставили діагноз: плоскоклітинний помірнодіференційований рак середньої та зовнішньої частини каналу шийки матки ІІІ стадії.Усі, хто має можливість підтримати Валентину, можуть надіслати кошти на картку Приватбанку її доньки, яка й звернулася за допомогою для мами:

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