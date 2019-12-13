У луцькому храмі відправили святкову службу. ФОТО





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У цей день архіпастирю співслужили секретар єпархії протоієрей Миколай Бондарук, настоятель кафедрального собору протоієрей Володимир Яцишин, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), благочинний Луцького районного округу протоієрей Петро Приступа, завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), голова Просвітницького відділу протоієрей Валентин Марчук та клірики Волинської єпархії.



Під час богослужіння архієпископ Нафанаїл разом з собором духовенства та мирянами вознесли посилену молитву за мир в Україні та єдність світового Православ’я.



Божественну літургію прикрашали своїм співом хор духовенства єпархії під керівництвом протодиякона Михайла Абрамчука та архієрейський хор “Волинські дзвони” під керівництвом Марії Вислоцької.



По завершенні святкового богослужіння архієпископ Нафанаїл звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді.



Також архієпископ Нафанаїл привітав усіх православних християн, хто носить ім’я на честь апостола Андрія та побажав апостольської ревності у вірі, яку мав їхній небесний покровитель.



Вітаючи клірика храму Всіх Святих землі Волинської протоієрея Андрія Нікітіча з днем Ангела, керівник Волинською єпархією також відзначив благодійників храму Всіх Святих землі Волинської високими церковними нагородами:



Віктор Нікітіч нагороджений орденом святителя Миколая Чудотворця;



Роман Линник нагороджений медаллю “Волинської ікони Божої Матері”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 грудня, у день пам’яті апостола Андрія Первозванного, архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл очолив святкову божественну літургію у нижньому храмі собору Всіх Святих Землі Волинської, який був освячений на честь апостола Андрія.Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).

У цей день архіпастирю співслужили секретар єпархії протоієрей, настоятель кафедрального собору протоієрей, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит, благочинний Луцького районного округу протоієрей, завідувач канцелярією єпархії архімандрит, голова Просвітницького відділу протоієрейта клірики Волинської єпархії.Під час богослужіння архієпископ Нафанаїл разом з собором духовенства та мирянами вознесли посилену молитву за мир в Україні та єдність світового Православ’я.Божественну літургію прикрашали своїм співом хор духовенства єпархії під керівництвом протодияконата архієрейський хор “Волинські дзвони” під керівництвомПо завершенні святкового богослужіння архієпископ Нафанаїл звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді.Також архієпископ Нафанаїл привітав усіх православних християн, хто носить ім’я на честь апостола Андрія та побажав апостольської ревності у вірі, яку мав їхній небесний покровитель.Вітаючи клірика храму Всіх Святих землі Волинської протоієреяз днем Ангела, керівник Волинською єпархією також відзначив благодійників храму Всіх Святих землі Волинської високими церковними нагородами:нагороджений орденом святителя Миколая Чудотворця;нагороджений медаллю “Волинської ікони Божої Матері”.

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