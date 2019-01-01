вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині з'являться нові туристичні маршрути

На Волині з'являться нові туристичні маршрути
У Цуманській, Голобській та Торчинській ОТГ створили декілька нових туристичних маршрутів.

Про це говорили 12 грудня під робочої наради в рамках проекту «Використання польського досвіду для підтримки розвитку агротуристичних послуг у Волинській області», - йдеться на сторінці департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА.

Керівник проекту Ельвіра Яцута та консультант Ольга Шарута розповіли, що уже створили декілька туристичних маршрутів у Цуманській, Голобській та Торчинській ОТГ.

Зокрема, у Цуманській ОТГ напрацьовали квест, у який включено відвідування місцевого музею. В рамках квесту розробили дитячий, дорослий та веломаршрут. Туристичний маршрут у Голобській ОТГ орієнтований на огляд історичних пам’яток. У Торчинській ОТГ організовують так званий «равлик-тур».

Зазначені маршрути орієновані на внутрішнього туриста. Маршрути для іноземних туристів наразі ще розробляються.

Присутній на нараді представник туристичного клубу «Антар» Тарас Сиротюк презентував уже створені клубом мережі маркованих туристичних маршрутів на Волині та розповів про роботу у сфері затвердження паспорту маршруту.
На Волині з'являться нові туристичні маршрути

Підсумки проекту підведуть святковим ярмарком «Запрошує і пригощає Волинь», який відбудеться 21 грудня 2019 року у фойє Палацу учнівської молоді. В рамках ярмарку відбудеться презентація туристичних маршрутів, дегустація і продаж продукції волинських сироварів і пасічників.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: туризм, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині з'являться нові туристичні маршрути
Сьогодні, 17:45
Крадену деревину із Любешівського району знайшли на приватній пилорамі
Сьогодні, 17:40
З 1 січня за водіння в нетверезому стані – кримінальна відповідальність
Сьогодні, 17:24
У луцькому храмі відправили святкову службу. ФОТО
Сьогодні, 17:15
Поховали хлопця під вигуки «Герої не вмирають!»: на Волині попрощались із бійцем. ФОТО
Сьогодні, 17:01
Схожі новини
На Волині створять туристичний маршрут На Волині створять туристичний маршрут
05 жовтень, 20:56
У Бельгії хочуть влаштувати презентацію Волинської області У Бельгії хочуть влаштувати презентацію Волинської області
18 березень, 16:13
Туристична «фішка», яка рятує життя: у Луцьку випустили брендовані світловідбивачі Туристична «фішка», яка рятує життя: у Луцьку випустили брендовані світловідбивачі
19 лютий, 12:49
На Волині влаштують піший похід зимовими лісами На Волині влаштують піший похід зимовими лісами
22 січень, 17:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині з'являться нові туристичні маршрути
Сьогодні, 17:45
 0
Крадену деревину із Любешівського району знайшли на приватній пилорамі
Сьогодні, 17:40
 0
З 1 січня за водіння в нетверезому стані – кримінальна відповідальність
Сьогодні, 17:24
 0
У луцькому храмі відправили святкову службу. ФОТО
Сьогодні, 17:15
 0
Поховали хлопця під вигуки «Герої не вмирають!»: на Волині попрощались із бійцем. ФОТО
Сьогодні, 17:01
 0
Медіа
відео
1/8