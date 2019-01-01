На Волині з'являться нові туристичні маршрути

У Цуманській, Голобській та Торчинській ОТГ створили декілька нових туристичних маршрутів.Про це говорили 12 грудня під робочої наради в рамках проекту «Використання польського досвіду для підтримки розвитку агротуристичних послуг у Волинській області», - йдеться на сторінці департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА.Керівник проектута консультантрозповіли, що уже створили декілька туристичних маршрутів у Цуманській, Голобській та Торчинській ОТГ.Зокрема, у Цуманській ОТГ напрацьовали квест, у який включено відвідування місцевого музею. В рамках квесту розробили дитячий, дорослий та веломаршрут. Туристичний маршрут у Голобській ОТГ орієнтований на огляд історичних пам’яток. У Торчинській ОТГ організовують так званий «равлик-тур».Зазначені маршрути орієновані на внутрішнього туриста. Маршрути для іноземних туристів наразі ще розробляються.Присутній на нараді представник туристичного клубу «Антар» Тарас Сиротюк презентував уже створені клубом мережі маркованих туристичних маршрутів на Волині та розповів про роботу у сфері затвердження паспорту маршруту.Підсумки проекту підведуть святковим ярмарком «Запрошує і пригощає Волинь», який відбудеться 21 грудня 2019 року у фойє Палацу учнівської молоді. В рамках ярмарку відбудеться презентація туристичних маршрутів, дегустація і продаж продукції волинських сироварів і пасічників.