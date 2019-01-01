Мешканці, які живуть біля сміттєзвалища у селі Брище, скаржаться на небезпечні фільтрати.ВІДЕО





Про це розповіла Ольга Матящук, інспекторка з благоустрою Княгининівської громади.



"Перевірку планували більше місяця", - каже місцева жителька села Юлія Герасимюк.



Полігон твердих побутових відходів знаходиться у Брищі. Сюди звозять сміття з обласного центру і навколишніх сіл. Комунальники пересипають непотріб та обвалюють звалище по периметру, поряд безхатьки збирають пластик у мішки.



Місцева мешканка Юлія Герасимюк каже: неодноразово фіксували витоки фільтратів – речовин з полігону, за його межі. Вони забруднюють довкілля. Через сморід у селі зініціювали чергову перевірку. Проби землі відбирає фахівець лабораторії моніторингу ґрунтів Віталій Онищук. Розповідає: працюватиме біля полігону в чотирьох зонах.



“Це був тростяний бур і в мішечок відбирали ґрунт, кожен зразок – це 25-30 уколів на території, потім веземо в лабораторії на аналізи. Бур заходить на глибина 25 сантиметрів", - каже Віталій Онищук.



Місця, де беруть проби, показують жителі села Брище.



“Це було з різних сторін: перше місце – звідки витікав фільтрат за межі полігону на грунти села, було місце на старій черзі полігону, там був витік фільтрати. Відбиралася проба на старому полігоні, які теж не законсервований”, - зазначила жителька села Брище Юлія Герасимюк.



Зі слів майстра звалища Сергія Гули, місяць тому проводили лабораторні дослідження.



“Кажуть, що допустимі норми, але порушення є скрізь, може десь щось недоробили. От, палити не можна, але палять, що я зроблю", - зауважив майстер звалища.



Завершивши відбір ґрунтів біля полігону, лаборанти та місцеві жителі пішли у сільські двори, аби брати проби води в криницях. Дорогою побачили простягнутий шланг з полігону за його межі. З нього текла рідина.



“Це фільтрат витікає – це хімічна сполука, яка отравлює стічні води, ґрунти, яка небезпечна для населення і тваринного світу”, - розповіла інспекторка з благоустрою Княгининівської ОТГ Ольга Матящук.



У селі проби води взяли у двох криницях.



“Це криниця моєї куми у селі Брище, тут вода брудна, не смачна, ми свою пропускаємо через фільтри і фільтри міняємо на 1,5 – 1 місяця. Дуже забивається, спочатку тече добре, а потім починає тільки капати”, - каже жителька села Брище.



“Щоб не було кар’єра і ми по другому заживемо. Там фільтрати біжать, ми це все бачимо, але хто нам допоможе, щоб його закрили, бо ми вже ним нажилися. Надихалися", -розповіла жителька села Брище Людмила Луцюк.



Кошти на дослідження, каже Ольга Матящук, інспекторка з благоустрою Княгининівської ОТГ, виділили з бюджету громади. За коментарем звернулися до голови Олени Твердохліб, вона відмовилася говорити. Сказала, що проби не ті: мали відбирати фільтрати, натомість брали проби ґрунтів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля луцького сміттєзвалища в селі Брище лаборанти взяли проби ґрунтів та води у колодязях жителів на вміст важких металів та пестицидів.Про це розповіла Суспільному , інспекторка з благоустрою Княгининівської громади."Перевірку планували більше місяця", - каже місцева жителька селаПолігон твердих побутових відходів знаходиться у Брищі. Сюди звозять сміття з обласного центру і навколишніх сіл. Комунальники пересипають непотріб та обвалюють звалище по периметру, поряд безхатьки збирають пластик у мішки.Місцева мешканка Юлія Герасимюк каже: неодноразово фіксували витоки фільтратів – речовин з полігону, за його межі. Вони забруднюють довкілля. Через сморід у селі зініціювали чергову перевірку. Проби землі відбирає фахівець лабораторії моніторингу ґрунтів. Розповідає: працюватиме біля полігону в чотирьох зонах.“Це був тростяний бур і в мішечок відбирали ґрунт, кожен зразок – це 25-30 уколів на території, потім веземо в лабораторії на аналізи. Бур заходить на глибина 25 сантиметрів", - каже Віталій Онищук.Місця, де беруть проби, показують жителі села Брище.“Це було з різних сторін: перше місце – звідки витікав фільтрат за межі полігону на грунти села, було місце на старій черзі полігону, там був витік фільтрати. Відбиралася проба на старому полігоні, які теж не законсервований”, - зазначила жителька села БрищеЗі слів майстра звалища, місяць тому проводили лабораторні дослідження.“Кажуть, що допустимі норми, але порушення є скрізь, може десь щось недоробили. От, палити не можна, але палять, що я зроблю", - зауважив майстер звалища.Завершивши відбір ґрунтів біля полігону, лаборанти та місцеві жителі пішли у сільські двори, аби брати проби води в криницях. Дорогою побачили простягнутий шланг з полігону за його межі. З нього текла рідина.“Це фільтрат витікає – це хімічна сполука, яка отравлює стічні води, ґрунти, яка небезпечна для населення і тваринного світу”, - розповіла інспекторка з благоустрою Княгининівської ОТГ Ольга Матящук.У селі проби води взяли у двох криницях.“Це криниця моєї куми у селі Брище, тут вода брудна, не смачна, ми свою пропускаємо через фільтри і фільтри міняємо на 1,5 – 1 місяця. Дуже забивається, спочатку тече добре, а потім починає тільки капати”, - каже жителька села Брище.“Щоб не було кар’єра і ми по другому заживемо. Там фільтрати біжать, ми це все бачимо, але хто нам допоможе, щоб його закрили, бо ми вже ним нажилися. Надихалися", -розповіла жителька села БрищеКошти на дослідження, каже Ольга Матящук, інспекторка з благоустрою Княгининівської ОТГ, виділили з бюджету громади. За коментарем звернулися до головивона відмовилася говорити. Сказала, що проби не ті: мали відбирати фільтрати, натомість брали проби ґрунтів.

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