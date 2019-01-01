вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мешканці, які живуть біля сміттєзвалища у селі Брище, скаржаться на небезпечні фільтрати.ВІДЕО

Мешканці, які живуть біля сміттєзвалища у селі Брище, скаржаться на небезпечні фільтрати.ВІДЕО
Біля луцького сміттєзвалища в селі Брище лаборанти взяли проби ґрунтів та води у колодязях жителів на вміст важких металів та пестицидів.

Про це розповіла Суспільному Ольга Матящук, інспекторка з благоустрою Княгининівської громади.

"Перевірку планували більше місяця", - каже місцева жителька села Юлія Герасимюк.

Полігон твердих побутових відходів знаходиться у Брищі. Сюди звозять сміття з обласного центру і навколишніх сіл. Комунальники пересипають непотріб та обвалюють звалище по периметру, поряд безхатьки збирають пластик у мішки.

Місцева мешканка Юлія Герасимюк каже: неодноразово фіксували витоки фільтратів – речовин з полігону, за його межі. Вони забруднюють довкілля. Через сморід у селі зініціювали чергову перевірку. Проби землі відбирає фахівець лабораторії моніторингу ґрунтів Віталій Онищук. Розповідає: працюватиме біля полігону в чотирьох зонах.

“Це був тростяний бур і в мішечок відбирали ґрунт, кожен зразок – це 25-30 уколів на території, потім веземо в лабораторії на аналізи. Бур заходить на глибина 25 сантиметрів", - каже Віталій Онищук.

Місця, де беруть проби, показують жителі села Брище.

“Це було з різних сторін: перше місце – звідки витікав фільтрат за межі полігону на грунти села, було місце на старій черзі полігону, там був витік фільтрати. Відбиралася проба на старому полігоні, які теж не законсервований”, - зазначила жителька села Брище Юлія Герасимюк.

Зі слів майстра звалища Сергія Гули, місяць тому проводили лабораторні дослідження.

“Кажуть, що допустимі норми, але порушення є скрізь, може десь щось недоробили. От, палити не можна, але палять, що я зроблю", - зауважив майстер звалища.

Завершивши відбір ґрунтів біля полігону, лаборанти та місцеві жителі пішли у сільські двори, аби брати проби води в криницях. Дорогою побачили простягнутий шланг з полігону за його межі. З нього текла рідина.

“Це фільтрат витікає – це хімічна сполука, яка отравлює стічні води, ґрунти, яка небезпечна для населення і тваринного світу”, - розповіла інспекторка з благоустрою Княгининівської ОТГ Ольга Матящук.

У селі проби води взяли у двох криницях.

“Це криниця моєї куми у селі Брище, тут вода брудна, не смачна, ми свою пропускаємо через фільтри і фільтри міняємо на 1,5 – 1 місяця. Дуже забивається, спочатку тече добре, а потім починає тільки капати”, - каже жителька села Брище.

“Щоб не було кар’єра і ми по другому заживемо. Там фільтрати біжать, ми це все бачимо, але хто нам допоможе, щоб його закрили, бо ми вже ним нажилися. Надихалися", -розповіла жителька села Брище Людмила Луцюк.

Кошти на дослідження, каже Ольга Матящук, інспекторка з благоустрою Княгининівської ОТГ, виділили з бюджету громади. За коментарем звернулися до голови Олени Твердохліб, вона відмовилася говорити. Сказала, що проби не ті: мали відбирати фільтрати, натомість брали проби ґрунтів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміттєзвалище, Брищі, проби
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мешканці, які живуть біля сміттєзвалища у селі Брище, скаржаться на небезпечні фільтрати.ВІДЕО
Сьогодні, 18:03
На Волині з'являться нові туристичні маршрути
Сьогодні, 17:45
Крадену деревину із Любешівського району знайшли на приватній пилорамі
Сьогодні, 17:40
З 1 січня за водіння в нетверезому стані – кримінальна відповідальність
Сьогодні, 17:24
У луцькому храмі відправили святкову службу. ФОТО
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
Повідомили, коли здадуть в експлуатацію сміттєзвалище у Володимирі-Волинському. ФОТО Повідомили, коли здадуть в експлуатацію сміттєзвалище у Володимирі-Волинському. ФОТО
27 вересень, 05:29
Замість осінніх пейзажів – сміттєзвалище: волиняни загидили ліс поблизу села Замість осінніх пейзажів – сміттєзвалище: волиняни загидили ліс поблизу села
24 вересень, 16:21
Муніципали покарали лучан, які створили сміттєзвалище. ФОТО Муніципали покарали лучан, які створили сміттєзвалище. ФОТО
22 серпень, 11:55
На Волині вночі горіло сміттєзвалище На Волині вночі горіло сміттєзвалище
08 серпень, 11:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мешканці, які живуть біля сміттєзвалища у селі Брище, скаржаться на небезпечні фільтрати.ВІДЕО
Сьогодні, 18:03
 0
На Волині з'являться нові туристичні маршрути
Сьогодні, 17:45
 0
Крадену деревину із Любешівського району знайшли на приватній пилорамі
Сьогодні, 17:40
 0
З 1 січня за водіння в нетверезому стані – кримінальна відповідальність
Сьогодні, 17:24
 0
У луцькому храмі відправили святкову службу. ФОТО
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8