вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Укрзалізниця» хоче ввести систему знижок при завчасній купівлі квитка

«Укрзалізниця» хоче ввести систему знижок при завчасній купівлі квитка
Під час купівлі квитків на поїзд заздалегідь їх ціна буде набагато нижче, ніж при придбанні безпосередньо перед поїздкою.

Про це повідомив член правління “Укрзалізниці” Марчін Целеєвський в інтерв’ю “БізнесЦензору”, передає "Новововлинськ.com.ua".

Таку систему зараз розробляє “Укрзалізниця”. Вона торкнеться поїздів “Інтерсіті” та “Інтерсіті +”, а також поїздів далекого прямування: плацкарт, купе і люкс.

“В” УЗ “одна майже постійна ціна на квиток в усі дні. Ця ціна і ціноутворення не враховує потреби величезного пласту людей. І це не правильно. Це складно пояснити, але таким підходом ми як би зрівнюємо всіх людей в плані доходу, забуваючи при тому, що для деяких людей наша ціна занадто висока, а деякі можуть платити більше“, – сказав Целеєвський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Укрзалізниця, ціни на квитки, заздалегідь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 грудня
Сьогодні, 20:00
«Сім'я вже вичерпала всі кошти»: донька з Рівного благає врятувати батька
Сьогодні, 19:54
«Укрзалізниця» хоче ввести систему знижок при завчасній купівлі квитка
Сьогодні, 19:41
Як у Ковелі вшанували ліквідаторів аварії на ЧАЕС. ФОТО
Сьогодні, 19:21
В озеро у Шацькому районі випустили майже тонну риби. ФОТО
Сьогодні, 18:56
Схожі новини
В «Укрзалізниці» з нового року хочуть підняти ціни на квитки В «Укрзалізниці» з нового року хочуть підняти ціни на квитки
10 грудень, 20:16
Потяг «Ковель-Сарни» тимчасово не курсуватиме Потяг «Ковель-Сарни» тимчасово не курсуватиме
01 грудень, 23:23
Анонсували новий поїзд «Ковель–Київ» Анонсували новий поїзд «Ковель–Київ»
13 листопад, 09:40
«Українська залізниця» видобуватиме пісок на майже 40 гектарах на Волині «Українська залізниця» видобуватиме пісок на майже 40 гектарах на Волині
24 жовтень, 13:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькому міськрайонному суду – 15: відзначили річницю та професійне свято служителів Феміди. ФОТО
Сьогодні, 20:47
 0
Скільки українцям потрібно витратити на новорічний стіл 2020 року
Сьогодні, 20:38
 0
У Луцьку на вихідних курсуватиме майже 100 маршруток
Сьогодні, 20:17
 0
Чому винуватця смертельної ДТП на Карпенка-Карого відпустили додому: аргументи суду
Сьогодні, 20:06
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8