«Укрзалізниця» хоче ввести систему знижок при завчасній купівлі квитка





Про це повідомив член правління “Укрзалізниці” Марчін Целеєвський в інтерв’ю “БізнесЦензору”, передає

Таку систему зараз розробляє “Укрзалізниця”. Вона торкнеться поїздів “Інтерсіті” та “Інтерсіті +”, а також поїздів далекого прямування: плацкарт, купе і люкс.



“В” УЗ “одна майже постійна ціна на квиток в усі дні. Ця ціна і ціноутворення не враховує потреби величезного пласту людей. І це не правильно. Це складно пояснити, але таким підходом ми як би зрівнюємо всіх людей в плані доходу, забуваючи при тому, що для деяких людей наша ціна занадто висока, а деякі можуть платити більше“, – сказав Целеєвський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час купівлі квитків на поїзд заздалегідь їх ціна буде набагато нижче, ніж при придбанні безпосередньо перед поїздкою.Про це повідомив член правління “Укрзалізниці”в інтерв’ю “БізнесЦензору”, передає "Новововлинськ.com.ua".

Таку систему зараз розробляє “Укрзалізниця”. Вона торкнеться поїздів “Інтерсіті” та “Інтерсіті +”, а також поїздів далекого прямування: плацкарт, купе і люкс.“В” УЗ “одна майже постійна ціна на квиток в усі дні. Ця ціна і ціноутворення не враховує потреби величезного пласту людей. І це не правильно. Це складно пояснити, але таким підходом ми як би зрівнюємо всіх людей в плані доходу, забуваючи при тому, що для деяких людей наша ціна занадто висока, а деякі можуть платити більше“, – сказав Целеєвський.

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