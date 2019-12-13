«Укрзалізниця» хоче ввести систему знижок при завчасній купівлі квитка
Сьогодні, 19:41
Під час купівлі квитків на поїзд заздалегідь їх ціна буде набагато нижче, ніж при придбанні безпосередньо перед поїздкою.
Про це повідомив член правління “Укрзалізниці” Марчін Целеєвський в інтерв’ю “БізнесЦензору”, передає "Новововлинськ.com.ua".
Таку систему зараз розробляє “Укрзалізниця”. Вона торкнеться поїздів “Інтерсіті” та “Інтерсіті +”, а також поїздів далекого прямування: плацкарт, купе і люкс.
“В” УЗ “одна майже постійна ціна на квиток в усі дні. Ця ціна і ціноутворення не враховує потреби величезного пласту людей. І це не правильно. Це складно пояснити, але таким підходом ми як би зрівнюємо всіх людей в плані доходу, забуваючи при тому, що для деяких людей наша ціна занадто висока, а деякі можуть платити більше“, – сказав Целеєвський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив член правління “Укрзалізниці” Марчін Целеєвський в інтерв’ю “БізнесЦензору”, передає "Новововлинськ.com.ua".
Таку систему зараз розробляє “Укрзалізниця”. Вона торкнеться поїздів “Інтерсіті” та “Інтерсіті +”, а також поїздів далекого прямування: плацкарт, купе і люкс.
“В” УЗ “одна майже постійна ціна на квиток в усі дні. Ця ціна і ціноутворення не враховує потреби величезного пласту людей. І це не правильно. Це складно пояснити, але таким підходом ми як би зрівнюємо всіх людей в плані доходу, забуваючи при тому, що для деяких людей наша ціна занадто висока, а деякі можуть платити більше“, – сказав Целеєвський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 грудня
Сьогодні, 20:00
«Укрзалізниця» хоче ввести систему знижок при завчасній купівлі квитка
Сьогодні, 19:41
Як у Ковелі вшанували ліквідаторів аварії на ЧАЕС. ФОТО
Сьогодні, 19:21
В озеро у Шацькому районі випустили майже тонну риби. ФОТО
Сьогодні, 18:56