Луцькому міськрайонному суду – 15: відзначили річницю та професійне свято служителів Феміди. ФОТО
Сьогодні, 20:47
В обласному центрі Волині відбулися урочистості з нагоди Дня працівника суду та 15-річчя з дня заснування Луцького міськрайонного суду Волинської області.
У конференц-залі Будинку правосуддя сьогодні, 13 грудня, зібралися судді, працівники та ветерани сфери, аби привітати колег і отримати свої нагороди за сумлінну працю і належне виконання обов’язків, а також гості, які прийшли привітати служителів Феміди.
Захід розпочався із урочистого Гімну України та хвилини мовчання, аби вшанувати Героїв, що полягли за честь і свободу держави.
Голова Луцького міськрайонного суду Волинської області Анатолій Пахолюк зазначив, що саме цей рік є особливим для колективу, що працює в установі, адже саме святкують 15-річчя від створення.
«Багато з тих, хто сьогодні є в залі, у далекому 2004 році працював на різних посадах. Хто в міському, хто в районному судах, які згідно з указом президента згодом об’єднали в один. 15 років – не такий великий проміжок часу у розрізі держави, однак за цей час ми маємо багато здобутків, основний з яких – наш колектив», – Анатолій Пахолюк привітав усіх своїх колег, подякував за роботу, відданість, побажав міцного здоров’я та професійного росту.
Опісля ж присутні переглянули документальний фільм про становлення судової системи Волині та відеопрезентацію 15-річних досягнень працівників Луцького міськрайонного суду. Дружній колектив аплодував і вітав один одного з професійним святом, роздивляючись спільні фото і згадуючи цікаві робочі моменти.
Не обійшлося, звісно ж, без численних нагород від почесних гостей.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, відповідальність, зразкове виконання посадових обов’язків, а також з нагоди професійного свята – Дня працівників суду – подяку міського голови оголосили завідувачу сектору по роботі з персоналом Луцького міськрайонного суду Волинської області Оксані Савінець та завідувачу сектору аналітично-статистичної роботи за забезпечення взаємодії із засобами масової інформації Ользі Пилипюк. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у зміцнення законності і правопорядку подяку голови Луцької районної державної адміністрації оголосили секретареві відділу забезпечення розгляду цивільних справ та справ адміністративного судочинства Луцького міськрайонного суду Олександру Сидоренку. За значний вклад у зміцнення авторитету судової влади подяку Ради суддів України оголосили помічнику Луцького міськрайонного суду Оксані Загородній. За сумлінну та бездоганну працю, досягнення в професійній діяльності, активну участь у зміцненні стану організаційного забезпечення діяльності суду почесною грамотою Державної судової адміністрації України нагородили заступника керівника апарату Василя Сметану, такі ж подяки вручили помічникам Луцького міськрайонного суду Оксані Авдійчук та Анні Кузній.
Окрім того, за сумлінну працю, високий професіоналізм та відповідальне ставлення до своїх службових обов’язків подяку територіального управління Державної судової адміністрації України висловили помічникам Аліні Ковальчук та Лілії Яблончук. З нагоди професійного свята також нагородили судового розпорядника Ларису Верещук, провідного спеціаліста відділу документального забезпечення та звернення громадян Ілону Будько і завідувача господарства луцького міськрайонного суду – Ігоря Дробязка.
Не забули і про суддів–«ветеранів» – Михайла Квятковського, Василя Ковальчука та Віру Каліновську. Відзначили і працівників суду – секретаря судових засідань Зою Голепу, архіваріуса Людмилу Моторіну, старшого секретаря суду Ніну Фень та робітника з комплексного обслуговування та ремонту будівель Семена Філонюка. Отримали свої почесні подяки і відзнаки також судді Світлана Крупінська, Андрій Сівчук, Олеся Калькова та Владислав Черняк.
За сумлінну працю, відповідальне ставлення до виконання службових обов’язків та з нагоди святкування професійного свята – Дня працівника суду – подяки голови Луцького міськрайонного суду оголосили секретарю відділу забезпечення розгляду цивільних справ та справ адміністративного судочинства Аліні Винарчик, секретарю судових засідань Ірині Самолюк та прибиральникам службових приміщень Ніні Бомик, Ніні Кацевич і Світлані Ющак.
Опісля нагородження та офіційної частини заходу гостей запросили на фотосесію у Будинку правосуддя.
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У конференц-залі Будинку правосуддя сьогодні, 13 грудня, зібралися судді, працівники та ветерани сфери, аби привітати колег і отримати свої нагороди за сумлінну працю і належне виконання обов’язків, а також гості, які прийшли привітати служителів Феміди.
Захід розпочався із урочистого Гімну України та хвилини мовчання, аби вшанувати Героїв, що полягли за честь і свободу держави.
Голова Луцького міськрайонного суду Волинської області Анатолій Пахолюк зазначив, що саме цей рік є особливим для колективу, що працює в установі, адже саме святкують 15-річчя від створення.
«Багато з тих, хто сьогодні є в залі, у далекому 2004 році працював на різних посадах. Хто в міському, хто в районному судах, які згідно з указом президента згодом об’єднали в один. 15 років – не такий великий проміжок часу у розрізі держави, однак за цей час ми маємо багато здобутків, основний з яких – наш колектив», – Анатолій Пахолюк привітав усіх своїх колег, подякував за роботу, відданість, побажав міцного здоров’я та професійного росту.
Опісля ж присутні переглянули документальний фільм про становлення судової системи Волині та відеопрезентацію 15-річних досягнень працівників Луцького міськрайонного суду. Дружній колектив аплодував і вітав один одного з професійним святом, роздивляючись спільні фото і згадуючи цікаві робочі моменти.
Не обійшлося, звісно ж, без численних нагород від почесних гостей.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, відповідальність, зразкове виконання посадових обов’язків, а також з нагоди професійного свята – Дня працівників суду – подяку міського голови оголосили завідувачу сектору по роботі з персоналом Луцького міськрайонного суду Волинської області Оксані Савінець та завідувачу сектору аналітично-статистичної роботи за забезпечення взаємодії із засобами масової інформації Ользі Пилипюк. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у зміцнення законності і правопорядку подяку голови Луцької районної державної адміністрації оголосили секретареві відділу забезпечення розгляду цивільних справ та справ адміністративного судочинства Луцького міськрайонного суду Олександру Сидоренку. За значний вклад у зміцнення авторитету судової влади подяку Ради суддів України оголосили помічнику Луцького міськрайонного суду Оксані Загородній. За сумлінну та бездоганну працю, досягнення в професійній діяльності, активну участь у зміцненні стану організаційного забезпечення діяльності суду почесною грамотою Державної судової адміністрації України нагородили заступника керівника апарату Василя Сметану, такі ж подяки вручили помічникам Луцького міськрайонного суду Оксані Авдійчук та Анні Кузній.
Окрім того, за сумлінну працю, високий професіоналізм та відповідальне ставлення до своїх службових обов’язків подяку територіального управління Державної судової адміністрації України висловили помічникам Аліні Ковальчук та Лілії Яблончук. З нагоди професійного свята також нагородили судового розпорядника Ларису Верещук, провідного спеціаліста відділу документального забезпечення та звернення громадян Ілону Будько і завідувача господарства луцького міськрайонного суду – Ігоря Дробязка.
Не забули і про суддів–«ветеранів» – Михайла Квятковського, Василя Ковальчука та Віру Каліновську. Відзначили і працівників суду – секретаря судових засідань Зою Голепу, архіваріуса Людмилу Моторіну, старшого секретаря суду Ніну Фень та робітника з комплексного обслуговування та ремонту будівель Семена Філонюка. Отримали свої почесні подяки і відзнаки також судді Світлана Крупінська, Андрій Сівчук, Олеся Калькова та Владислав Черняк.
За сумлінну працю, відповідальне ставлення до виконання службових обов’язків та з нагоди святкування професійного свята – Дня працівника суду – подяки голови Луцького міськрайонного суду оголосили секретарю відділу забезпечення розгляду цивільних справ та справ адміністративного судочинства Аліні Винарчик, секретарю судових засідань Ірині Самолюк та прибиральникам службових приміщень Ніні Бомик, Ніні Кацевич і Світлані Ющак.
Опісля нагородження та офіційної частини заходу гостей запросили на фотосесію у Будинку правосуддя.
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