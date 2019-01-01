Два волинських медзаклади планують об'єднати

Голова обласної радита заступник начальника управління охорони здоров’я ОДАпровели зустріч із працівниками комунального підприємства «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Волинської обласної ради та пояснили мотивацію щодо об’єднання дитячої лікарні та перинатального центру в одну структуру.Про це повідомляють на сайті ВОДТМО.Нагадаємо, в обласній раді зареєстровано проєкт рішення «Про реорганізацію комунального підприємства «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Волинської обласної ради”. Пропонується перейменувати КП «Волинський обласний перинатальний центр» Волинської обласної ради у КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради. Цим же рішенням передбачено реорганізацію КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Волинської обласної ради шляхом приєднання його до КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради.Голова обласної ради Ірина Вахович пояснила, що таке об’єднання потрібне для створення єдиного потужного монолітного підприємства. Жодної загрози ні для колективів обох підприємств, ні для медицини материнства та дитинства на Волині немає.Додамо, що на початку будівництва перинатального центру планувалося, що він буде підрозділом ВОДТМО. Окрему юридичну особу створювали для того, щоб успішно завершити будівництво.У ході зустрічі представники колективу запитували, чи планується скорочення штату, адже вони вболівають за збереження своїх робочих місць. Ірина Вахович запевнила, що звільнення працівників лікарні не буде.Представники трудового колективу також висловили свої застереження, що при зміні назви та керівництва лікарні, може припинитися співпраця з міжнародними благодійними організаціями, яка налагоджена роками.«Оновлена структура, навпаки, покликана розширити коло партнерів, благодійників та меценатів, які охоче допомагатимуть лікарні. Спільно усі робитимуть добрі та корисні справи на користь найдорожчих скарбів, які ми маємо – наших дітей, а надто тих, хто потребує медичної допомоги», – наголосила голова облради.