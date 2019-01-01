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В Україні перенесли вимкнення аналогового телебачення

В Україні перенесли вимкнення аналогового телебачення
Національна рада погодила перенесення терміну вимкнення аналогу в Україні на 30 червня 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні Нацради з питань телебачення і радіомовлення, - пише УНІАН.

Як повідомляється, 12 грудня Національна рада погодила без зауважень проект постанови Кабміну «Про внесення зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України», розроблений Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Нею передбачено, що термін використання в Україні аналогового сигналу для окремих категорій мовників буде продовжено до 30 червня 2020 року

Зазначається, що до цієї дати використовуватимуть аналоговий стандарт ті мовники, які працюють на територіях, що межують з Російською Федерацією – на півночі країни і в Херсонській області, на лінії розмежування і тимчасово окупованих територіях, а також місцеві телерадіокомпанії, які досі не мають ліцензії на мовлення у цифрових мультиплексах.

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Теги: аналогове телебачення, відключення
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