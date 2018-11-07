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Поблизу Луцька впорядкували чеське кладовище

Поблизу Луцька впорядкували чеське кладовище
Силами комунального підприємства при Підгайцівській сільській раді прибрано кладовище, яке в селі називають чеським.

Про це повідомляють на сайті Підгайцівської ОТГ.

Тут є багато поховань чехів, за якими сьогодні нема кому доглядати. У густих, високих заростях кущів і дерев могил фактично не було видно.

Троє працівників протягом двох тижнів розчищали територію цвинтаря.

«Звільнили її від чагарників, позрізали дерева-самосіви, вивезли кілька причепів сміття», - повідомив директор комунального підприємства при Підгайцівській сільській раді Михайло Котов.

Поблизу Луцька впорядкували чеське кладовище



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Теги: кладовище, крупа, благоустрій
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