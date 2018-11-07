Поблизу Луцька впорядкували чеське кладовище

Силами комунального підприємства при Підгайцівській сільській раді прибрано кладовище, яке в селі називають чеським.Про це повідомляють на сайті Підгайцівської ОТГ.Тут є багато поховань чехів, за якими сьогодні нема кому доглядати. У густих, високих заростях кущів і дерев могил фактично не було видно.Троє працівників протягом двох тижнів розчищали територію цвинтаря.«Звільнили її від чагарників, позрізали дерева-самосіви, вивезли кілька причепів сміття», - повідомив директор комунального підприємства при Підгайцівській сільській раді