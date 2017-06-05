У Любомлі – виставка різдвяно-новорічної атрибутики





Про це пише



Мета заходу — виявлення, вивчення, збереження та популяризація народних традицій, звичаїв, обрядів, пов’язаних зі святкуванням Різдва Христового, Нового року.



"Вихованці та їх наставники закладів освіти району вразили творчістю та неперевершеністю створених композицій! Естетичнісь, яскравість, високий технічний рівень свідчить про культуру та патріотизм підростаючого покоління!", – повідомила у соцмережах методистка відділу освіти Любомльської РДА Наталія Суха.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі стартувала районна виставка різдвяно – новорічної атрибутики "Святвечір", "Новорічний подпрунок" та "Український сувенір".Про це пише Кордон Мета заходу — виявлення, вивчення, збереження та популяризація народних традицій, звичаїв, обрядів, пов’язаних зі святкуванням Різдва Христового, Нового року."Вихованці та їх наставники закладів освіти району вразили творчістю та неперевершеністю створених композицій! Естетичнісь, яскравість, високий технічний рівень свідчить про культуру та патріотизм підростаючого покоління!", – повідомила у соцмережах методистка відділу освіти Любомльської РДА

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