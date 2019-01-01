Аварія у Луцьку: для пасажирки BMW двічі викликали швидку. ФОТО





Аварія сталася близько 19 години 13 грудня, -



Зі слів очевидців, водій BMW 3 перевищив швидкісний режим, рухаючись по першій смузі, у той же час водій BMW 7, який почав перестроюватися з другої смуги в першу, увімкнувши завчасно правий сигнальний поворот, не встиг відреагувати на те, що з правої сторони хтось на швидкості його почне обганяти.



У результаті й сталося зіткнення.



У ДТП нібито постраждала пасажирка BMW 3, проте коли приїхала швидка – жінка відмовилася від госпіталізації.



Тим часом на місце події прибула поліція і знайомі водія BMW 3. Після розмови водія з друзями жінка раптово згадала про травмовану руку і сказала, що їй всетаки потрібна допомога. Медики, які приїхали вдруге, не могли зрозуміти, чому жінка передумала.



Очевидці припускають, що водій і пасажирка BMW 3 вирішили звинуватити у ДТП водія BMW 7, який до слова, є мешканцем Тернополя.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Рівненській зіткнулися два автомобілі BMW.Аварія сталася близько 19 години 13 грудня, - пише ІА Волинські новини.Зі слів очевидців, водій BMW 3 перевищив швидкісний режим, рухаючись по першій смузі, у той же час водій BMW 7, який почав перестроюватися з другої смуги в першу, увімкнувши завчасно правий сигнальний поворот, не встиг відреагувати на те, що з правої сторони хтось на швидкості його почне обганяти.У результаті й сталося зіткнення.У ДТП нібито постраждала пасажирка BMW 3, проте коли приїхала швидка – жінка відмовилася від госпіталізації.Тим часом на місце події прибула поліція і знайомі водія BMW 3. Після розмови водія з друзями жінка раптово згадала про травмовану руку і сказала, що їй всетаки потрібна допомога. Медики, які приїхали вдруге, не могли зрозуміти, чому жінка передумала.Очевидці припускають, що водій і пасажирка BMW 3 вирішили звинуватити у ДТП водія BMW 7, який до слова, є мешканцем Тернополя.

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