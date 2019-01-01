Аварія у Луцьку: для пасажирки BMW двічі викликали швидку. ФОТО
Сьогодні, 21:41
У Луцьку на вулиці Рівненській зіткнулися два автомобілі BMW.
Аварія сталася близько 19 години 13 грудня, - пише ІА Волинські новини.
Зі слів очевидців, водій BMW 3 перевищив швидкісний режим, рухаючись по першій смузі, у той же час водій BMW 7, який почав перестроюватися з другої смуги в першу, увімкнувши завчасно правий сигнальний поворот, не встиг відреагувати на те, що з правої сторони хтось на швидкості його почне обганяти.
У результаті й сталося зіткнення.
У ДТП нібито постраждала пасажирка BMW 3, проте коли приїхала швидка – жінка відмовилася від госпіталізації.
Тим часом на місце події прибула поліція і знайомі водія BMW 3. Після розмови водія з друзями жінка раптово згадала про травмовану руку і сказала, що їй всетаки потрібна допомога. Медики, які приїхали вдруге, не могли зрозуміти, чому жінка передумала.
Очевидці припускають, що водій і пасажирка BMW 3 вирішили звинуватити у ДТП водія BMW 7, який до слова, є мешканцем Тернополя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Аварія сталася близько 19 години 13 грудня, - пише ІА Волинські новини.
Зі слів очевидців, водій BMW 3 перевищив швидкісний режим, рухаючись по першій смузі, у той же час водій BMW 7, який почав перестроюватися з другої смуги в першу, увімкнувши завчасно правий сигнальний поворот, не встиг відреагувати на те, що з правої сторони хтось на швидкості його почне обганяти.
У результаті й сталося зіткнення.
У ДТП нібито постраждала пасажирка BMW 3, проте коли приїхала швидка – жінка відмовилася від госпіталізації.
Тим часом на місце події прибула поліція і знайомі водія BMW 3. Після розмови водія з друзями жінка раптово згадала про травмовану руку і сказала, що їй всетаки потрібна допомога. Медики, які приїхали вдруге, не могли зрозуміти, чому жінка передумала.
Очевидці припускають, що водій і пасажирка BMW 3 вирішили звинуватити у ДТП водія BMW 7, який до слова, є мешканцем Тернополя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У волинському селі організували благодійний ярмарок для дітей з особливими потребами
Сьогодні, 22:42
У Луцьку легковик врізався в бус. ФОТО
Сьогодні, 22:19
Аварія у Луцьку: для пасажирки BMW двічі викликали швидку. ФОТО
Сьогодні, 21:41
Поблизу Луцька впорядкували чеське кладовище
Сьогодні, 21:16
Луцькому міськрайонному суду – 15: відзначили річницю та професійне свято служителів Феміди. ФОТО
Сьогодні, 20:47