Нововолинськ на чотири дні залишиться без водопостачання





Про це



Так, у зв’язку із проведенням робіт по переключенню водопровідних ліній міста по проекту четвертої черги заміни водогонів, з 16 по 20 грудня абонентам вулиць Жуковського, Івана Франка, Глінки, Бойка і Дольна відключать воду.



“Просимо зробити запас води на цей період. Після завершення робіт буде проведення промивку водопровідних мереж“, – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На деяких вулицях Нововолинська чотири дні не буде води.Про це повідомляє Нововолинськводоканал.Так, у зв’язку із проведенням робіт по переключенню водопровідних ліній міста по проекту четвертої черги заміни водогонів, з 16 по 20 грудня абонентам вулиць Жуковського, Івана Франка, Глінки, Бойка і Дольна відключать воду.“Просимо зробити запас води на цей період. Після завершення робіт буде проведення промивку водопровідних мереж“, – йдеться у повідомленні.

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