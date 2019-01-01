Нововолинськ на чотири дні залишиться без водопостачання
13 грудень, 23:22
На деяких вулицях Нововолинська чотири дні не буде води.
Про це повідомляє Нововолинськводоканал.
Так, у зв’язку із проведенням робіт по переключенню водопровідних ліній міста по проекту четвертої черги заміни водогонів, з 16 по 20 грудня абонентам вулиць Жуковського, Івана Франка, Глінки, Бойка і Дольна відключать воду.
“Просимо зробити запас води на цей період. Після завершення робіт буде проведення промивку водопровідних мереж“, – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Нововолинськводоканал.
Так, у зв’язку із проведенням робіт по переключенню водопровідних ліній міста по проекту четвертої черги заміни водогонів, з 16 по 20 грудня абонентам вулиць Жуковського, Івана Франка, Глінки, Бойка і Дольна відключать воду.
“Просимо зробити запас води на цей період. Після завершення робіт буде проведення промивку водопровідних мереж“, – йдеться у повідомленні.
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