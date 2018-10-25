В Україні зменшилась кількість охочих отримати субсидію





Про це



Кількість заявників скоротилася тому, що для багатьох домогосподарств субсидії перепризначувалися автоматично.



Відзначимо, що на початку цього року на житлово-комунальні субсидії передбачалося 55,1 млрд грн. У травні сума була скоригована до 47,5 млрд грн. У Мінсоцполітики вважають, що такий обсяг коштів повністю покриває потреби населення.



З травня близько мільйона українців подали заяви, при цьому тільки 6% заявників отримали відмову на прохання про отримання субсидії.



Нагадаємо, що середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в листопаді склав приблизно 1,2 тисячі грн. Близько 3 млн домогосподарств отримало виплати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кількість запитів на отримання субсидії за два місяці поточного опалювального сезону зменшилася на 60% ніж торік.Про це повідомляє Соцпортал.Кількість заявників скоротилася тому, що для багатьох домогосподарств субсидії перепризначувалися автоматично.Відзначимо, що на початку цього року на житлово-комунальні субсидії передбачалося 55,1 млрд грн. У травні сума була скоригована до 47,5 млрд грн. У Мінсоцполітики вважають, що такий обсяг коштів повністю покриває потреби населення.З травня близько мільйона українців подали заяви, при цьому тільки 6% заявників отримали відмову на прохання про отримання субсидії.Нагадаємо, що середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в листопаді склав приблизно 1,2 тисячі грн. Близько 3 млн домогосподарств отримало виплати.

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