В Україні зменшилась кількість охочих отримати субсидію
Сьогодні, 03:16
Кількість запитів на отримання субсидії за два місяці поточного опалювального сезону зменшилася на 60% ніж торік.
Про це повідомляє Соцпортал.
Кількість заявників скоротилася тому, що для багатьох домогосподарств субсидії перепризначувалися автоматично.
Відзначимо, що на початку цього року на житлово-комунальні субсидії передбачалося 55,1 млрд грн. У травні сума була скоригована до 47,5 млрд грн. У Мінсоцполітики вважають, що такий обсяг коштів повністю покриває потреби населення.
З травня близько мільйона українців подали заяви, при цьому тільки 6% заявників отримали відмову на прохання про отримання субсидії.
Нагадаємо, що середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в листопаді склав приблизно 1,2 тисячі грн. Близько 3 млн домогосподарств отримало виплати.
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Про це повідомляє Соцпортал.
Кількість заявників скоротилася тому, що для багатьох домогосподарств субсидії перепризначувалися автоматично.
Відзначимо, що на початку цього року на житлово-комунальні субсидії передбачалося 55,1 млрд грн. У травні сума була скоригована до 47,5 млрд грн. У Мінсоцполітики вважають, що такий обсяг коштів повністю покриває потреби населення.
З травня близько мільйона українців подали заяви, при цьому тільки 6% заявників отримали відмову на прохання про отримання субсидії.
Нагадаємо, що середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в листопаді склав приблизно 1,2 тисячі грн. Близько 3 млн домогосподарств отримало виплати.
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