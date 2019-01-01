На Волині пограбували будинок та знущалися з власників





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області, - пише



Під час суду встановили, що 23 березня 2017 року обвинувачений, який є громадянином Грузії, діючи за попередньою змовою з двома іншими особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, проникли у будинок, де вчинили напад на власницю, погрожуючи вбивством та приставляючи ніж до шиї, також їй нанесли близько 10 ударів в голову і зв’язали.



Поки один з чоловіків тримав власницю будинку, двоє інших вчинили напад на іншу потерпілу, погрожуючи вивезти її в безлюдне місце та завдаючи удари по голові.



Потому злочинці зняли зі стіни картину та виявили сейф, виламавши його зі стіни, вони пошкодили одну з його стінок. Таким чином, вони заволоділи грошима, зокрема валютою, а також золотими прикрасами та документами до транспортних засобів. Загальна сума викраденого склала 1 мільйон 483 тисячі 728 гривень.



Після цього грабіжники замкнули потерпілих, наказавши нікому не дзвонити, та покинули будинок.



Зазначимо, що обвинуваченого затримали у Харківській області, виявивши у нього пістолет, на який той не мав дозволу.



Обвинувачений свою вину в незаконному носінні зброї визнав, однак зазначив, що про розбій в будинку чує вперше та не має до цього відношення.



Незважаючи на це, його вина була зібрана в ході досудового розслідування доказами, зокрема показами потерпілої, яка опізнала злочинця. Відзначила, що пограбоване майно заробляла протягом чотирнадцяти років в Італії, також у сейфі були речі, які належали її сестрі та матері.



Суд визнав одного зі злочинців винним та призначив покарання у виді тринадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині троє чоловіків, проникнувши у будинок, погрожували його власниці вбивством та в підсумку викрали з сейфа грошей та ювелірних прикрас на загальну суму майже 1,5 мільйона гривень. Один з грабіжників суд присудив тринадцять років позбавлення волі.Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини Під час суду встановили, що 23 березня 2017 року обвинувачений, який є громадянином Грузії, діючи за попередньою змовою з двома іншими особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, проникли у будинок, де вчинили напад на власницю, погрожуючи вбивством та приставляючи ніж до шиї, також їй нанесли близько 10 ударів в голову і зв’язали.Поки один з чоловіків тримав власницю будинку, двоє інших вчинили напад на іншу потерпілу, погрожуючи вивезти її в безлюдне місце та завдаючи удари по голові.Потому злочинці зняли зі стіни картину та виявили сейф, виламавши його зі стіни, вони пошкодили одну з його стінок. Таким чином, вони заволоділи грошима, зокрема валютою, а також золотими прикрасами та документами до транспортних засобів. Загальна сума викраденого склала 1 мільйон 483 тисячі 728 гривень.Після цього грабіжники замкнули потерпілих, наказавши нікому не дзвонити, та покинули будинок.Зазначимо, що обвинуваченого затримали у Харківській області, виявивши у нього пістолет, на який той не мав дозволу.Обвинувачений свою вину в незаконному носінні зброї визнав, однак зазначив, що про розбій в будинку чує вперше та не має до цього відношення.Незважаючи на це, його вина була зібрана в ході досудового розслідування доказами, зокрема показами потерпілої, яка опізнала злочинця. Відзначила, що пограбоване майно заробляла протягом чотирнадцяти років в Італії, також у сейфі були речі, які належали її сестрі та матері.Суд визнав одного зі злочинців винним та призначив покарання у виді тринадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію