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На Волині пограбували будинок та знущалися з власників

На Волині пограбували будинок та знущалися з власників
На Волині троє чоловіків, проникнувши у будинок, погрожували його власниці вбивством та в підсумку викрали з сейфа грошей та ювелірних прикрас на загальну суму майже 1,5 мільйона гривень. Один з грабіжників суд присудив тринадцять років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.

Під час суду встановили, що 23 березня 2017 року обвинувачений, який є громадянином Грузії, діючи за попередньою змовою з двома іншими особами, матеріали відносно яких виділені в окремі провадження, проникли у будинок, де вчинили напад на власницю, погрожуючи вбивством та приставляючи ніж до шиї, також їй нанесли близько 10 ударів в голову і зв’язали.

Поки один з чоловіків тримав власницю будинку, двоє інших вчинили напад на іншу потерпілу, погрожуючи вивезти її в безлюдне місце та завдаючи удари по голові.

Потому злочинці зняли зі стіни картину та виявили сейф, виламавши його зі стіни, вони пошкодили одну з його стінок. Таким чином, вони заволоділи грошима, зокрема валютою, а також золотими прикрасами та документами до транспортних засобів. Загальна сума викраденого склала 1 мільйон 483 тисячі 728 гривень.

Після цього грабіжники замкнули потерпілих, наказавши нікому не дзвонити, та покинули будинок.

Зазначимо, що обвинуваченого затримали у Харківській області, виявивши у нього пістолет, на який той не мав дозволу.

Обвинувачений свою вину в незаконному носінні зброї визнав, однак зазначив, що про розбій в будинку чує вперше та не має до цього відношення.

Незважаючи на це, його вина була зібрана в ході досудового розслідування доказами, зокрема показами потерпілої, яка опізнала злочинця. Відзначила, що пограбоване майно заробляла протягом чотирнадцяти років в Італії, також у сейфі були речі, які належали її сестрі та матері.

Суд визнав одного зі злочинців винним та призначив покарання у виді тринадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: пограбування, волинь, суд, злочин
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