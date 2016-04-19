Інтернет-шахраї ошукали чоловіка на 17 тисяч





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Так, до франківської поліції, звернувся мешканець району. Він розповів, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами у сумі 17 200 гривень, які він перерахував за покупку через мережу Інтернет тирсоплити. Гроші потерпілий перерахував на картку, але замовлення своє так і не отримав.



За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, триває встановлення особи, причетної до злодіяння. Правоохоронці звертаються до прикарпатців, та просять не переводити на картку невідомим особам будь-які кошти. Адже найбільш ймовірно, що вони виявляться шахраями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інтернет-лиходіям легко обдурювати людей дистанційно і безпечно, бо їх не знають в обличчя потерпілі, а телефонні картки або й телефони після отримання грошей від довірливих покупців зловмисники відразу викидають. Правоохоронці заявляють, що такі злочини розкривати вкрай важко, через те що зачіпок катастрофічно мало.Про це повідомляє internetua Так, до франківської поліції, звернувся мешканець району. Він розповів, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами у сумі 17 200 гривень, які він перерахував за покупку через мережу Інтернет тирсоплити. Гроші потерпілий перерахував на картку, але замовлення своє так і не отримав.За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, триває встановлення особи, причетної до злодіяння. Правоохоронці звертаються до прикарпатців, та просять не переводити на картку невідомим особам будь-які кошти. Адже найбільш ймовірно, що вони виявляться шахраями.

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